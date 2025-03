Destapan razón por la que Ana del Castillo canceló concierto; estaría borracha

Ana del Castillo, una de las voces más emblemáticas del vallenato actual , se encuentra en medio de una nueva controversia que involucra acusaciones de incumplimiento de contrato y comportamiento inapropiado.

La situación tuvo lugar el pasado fin de semana en Valencia, Córdoba, donde la cantante debía ofrecer un concierto.

Sin embargo, a última hora, su presentación fue cancelada, y los organizadores del evento, encabezados por Berenice , la empresaria responsable, no dudaron en hacer públicas las razones del incumplimiento.

Según Berenice, quien organizó el evento, el incumplimiento de Ana del Castillo no solo se debió a un retraso, sino a un comportamiento errático de la artista.

En un comunicado a los asistentes, la organizadora afirmó que el mánager de la cantante le informó que el grupo estaba varado en Sahagún debido a un problema con el transporte.

No obstante, horas más tarde, Berenice alegó que todo esto era una mentira, asegurando que la artista se encontraba en Barranquilla en estado de embriaguez.

"La tengo en Barranquilla, borracha, y tengo la prueba de lo que estoy diciendo ", afirmó Berenice ante el público, indignada por la situación.

Esta acusación dejó a muchos de los asistentes sorprendidos y molestos, pues ya habían sido testigos de la expectativ a generada por el evento.

Por otro lado, Ana del Castillo no tardó en responder a través de sus redes sociales, desmintiendo las acusaciones y defendiendo su honor. En un video, la cantante explicó que su ausencia no fue intencional, sino el resultado de una serie de imprevistos.

Según Ana, el día del evento tenía que cumplir con dos presentaciones en Barranquilla como parte del Carnaval. Después de cumplir con los compromisos en la Batalla de Flores y el evento del Cofrecito, su equipo partió hacia Valencia, pero el bus en el que viajaban sufrió una avería cerca de las 11:00 p. m.

En un intento por solucionar la situación, Ana y su equipo se comunicaron con la organizadora para explicarle el contratiempo y pedir ayuda. Sin embargo, lo que siguió fueron acusaciones de borrachera y amenazas de muerte, según relata la cantante.

"Esto es injuria y calumnia", expresó Ana del Castillo en su publicación, anunciando que llevará el caso a los tribunales.

La situación escaló cuando la artista compartió detalles sobre las amenazas de muerte que tanto ella como su grupo recibieron, afirmando que incluso había pruebas de los abusivos mensajes.

"Vamos a mostrar todas las pruebas: el bus varado, las ubicaciones y las amenazas. Esta es una situación muy grave", agregó.

En su defensa, Ana también recordó la tragedia que han vivido muchos artistas vallenatos en las carreteras, como Kaleth Morales, Martín Elías y Patricia Teherán, a quienes se les ha arrebatado la vida en accidentes de tránsito.

"Si algo me hubiese pasado, ¿y ustedes qué hubieran dicho?", se preguntó la cantante, recordando la importancia de su trabajo y el cariño c on el que siempre ha atendido a su público.

Este nuevo capítulo en la vida de Ana del Castillo ha desatado una ola de reacciones en las redes sociales, donde sus seguidores se dividen entre quienes la defienden y quienes la critican por sus anteriores controversias.

Mientras tanto, la cantante prepara su defensa legal, y todo parece indicar que el conflicto entre la artista y los organizadores continuará en los tribunales.

La polémica sigue abierta, y el futuro de este caso está por verse. Sin embargo, Ana del Castillo se mantiene firme , asegurando que demostrará la verdad de los hechos y buscará justicia por las acusaciones de las que ha sido objeto.

