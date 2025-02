Ana del Castillo habló sobre la propuesta que le hizo James Rodríguez: "Él quiere"

La música vallenata podría convertirse en el centro de una fiesta muy especial organizada por el 10 de la Selección Colombia, el futbolista James Rodríguez.

Así lo reveló la propia Ana del Castillo durante una entrevista con Eva Rey en el pódcast 'Desnúdate con Eva'. La cantante confesó que el mediocampista del Club León le propuso realizar una parranda privada, donde podría interpretar sus mejores éxitos en vivo.

Durante la conversación, Ana del Castillo reveló que ha mantenido interacciones con James Rodríguez a través de Instagram y que fue el propio futbolista quien le hizo la propuesta.

“Hemos hablado en Instagram, él quiere una parranda vallenata mía, para que yo cante en una fiesta privada. Es amigo de Wilfran Castillo, hay conexiones, entonces vamos a parrandear cuando él venga” , aseguró la artista con entusiasmo.

Para la cantante, esta es una oportunidad emocionante, no solo por compartir su talento con una de las figuras más importantes del fútbol colombiano, sino también porque representa un regreso a las tradicionales parrandas que han marcado su carrera.

Con su característico estilo espontáneo, lanzó un mensaje directo al jugador: “Él me lo prometió. No me puede quedar mal James Rodríguez, ya sabes que aquí estoy lista para cumplirte el deseo”.

Ana del Castillo, cantante vallenata Foto: Instagram de Ana del Castillo

Eva Rey quiere ser parte del evento con Ana del Castillo y James Rodríguez

La periodista española Eva Rey no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre la posibilidad de asistir a la parranda. En medio de la conversación, le propuso a Ana del Castillo acompañarla y aprovechar para entrevistar a James Rodríguez. “Tú parrandeas y yo lo entrevisto” , dijo la comunicadora.

Sin embargo, l a cantante mejoró la idea con una propuesta divertida: “No, parrandeamos y lo entrevistamos las dos, ebrias con vino”.

James Rodríguez confirmó su noviazgo con la modelo Luisa Duque /Fotos: Instagram

Ana del Castillo y su momento de reflexión

Por su parte, Ana del Castillo también está atravesando una etapa importante en su carrera. En la misma entrevista con Eva Rey, confesó que el 2024 fue un año complicado a nivel personal y profesional.

La artista mencionó que vivió momentos difíciles, incluyendo una relación sentimental dentro del medio y la dolorosa pérdida del compositor Omar Geles. “Hice un pare en mi vida. Tuve muchos dolores, muchas situaciones difíciles” , expresó con sinceridad.

Actualmente, la vallenatera es una de las figuras más relevantes del género en Colombia, con una base de seguidores fieles que la acompañan en cada paso de su carrera. Sus fanáticos en redes sociales no tardaron en reaccionar ante la noticia de su posible presentación para James Rodríguez, expresando mensajes de apoyo y entusiasmo.

¿Cuándo será la parranda de Ana del Castillo y James Rodríguez?

Aunque aún no hay una fecha confirmada para la esperada fiesta privada, Ana del Castillo aseguró que podría ser antes de lo esperado, solo faltan algunos detalles logísticos.

La posibilidad de ver a la cantante en una parranda exclusiva con James Rodríguez ha despertado gran interés, y sus seguidores esperan que se compartan videos del evento para disfrutar de este encuentro entre el fútbol y la música vallenata.

James Rodríguez brilla en la Liga MX

Mientras los preparativos para la esperada parranda siguen en marcha, James Rodríguez continúa destacándose en el Club León de México. Su equipo ha demostrado un rendimiento sobresaliente en la Liga MX, sumando 19 puntos de 21 posibles con seis victorias y un empate.

El mediocampista colombiano sigue consolidándose como una pieza clave en el esquema del club, demostrando su calidad en el campo de juego.

