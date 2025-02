Letra de canción ‘Sin decir con quien’, de Omar Geles, grabada antes de fallecer

Tras el fallecimiento del cantante vallenato Omar Geles , la familia anunció el lanzamiento de una canción inédita que el artista dejó grabada antes de su fallecimiento.

Con este estreno la familia del cantante busca que su legado siga vivo y rendir tributo a su memoria en una fecha significativa.

La noticia fue dada a conocer por su viuda, Maren García, a través de un video compartido en redes sociales . En la grabación, García aparece junto a sus seres queridos recordando a Geles y explicando la razón tras el lanzamiento de la canción.

"Unidos en familia, como siempre, nos dimos a la tarea de escoger una de tantas canciones que dejó ese ser tan especial para nosotros y lanzarla en su cumpleaños para todos sus seguidores", se lee en la descripción del video.

La fecha elegida para este lanzamiento no es casualidad: el 15 de febrero, día en que Omar Geles habría celebrado un año más de vida.

Este lanzamiento se concibe como una forma de mantener viva la esencia del artist a y expresar gratitud a los seguidores que continúan valorando y honrando su música.

La familia, al compartir este tema, busca perpetuar el legado de Geles y mantener viva su memoria en cada nota y cada verso.

Letra completa de 'Sin decir con quién' de Omar Geles

Esto es solo tuyo y mío

Voy a contar lo que me está pasando sin decir con quién

Solamente lo sabe mi amiga, esa persona y yo

Tengo claro que eso está muy mal y no lo debo hacer

Pero cada vez que ella me escribe yo me parto en dos

Delante de todos ella ni me mira

Pero ya estando solos la cosa es distinta

Hacemos un tsunami de besos y caricias

¿Por qué será tan rico hacer cosas prohibidas?

Ella no es libre, ni yo tampoco

Pero de amor estamos locamente locos

Ella no es mala, ni yo tampoco

Pero juntos la pasamos muy sabroso

Yo soy ajeno y ella ajena

Pero la hacemos juntos en Cartagena

Delante de todos ella ni me mira

Pero ya estando solos la cosa es distinta

Hacemos un tsunami de besos y caricias

¿Por qué será tan rico hacer cosas prohibidas?

Esta locura no la viven los fieles

Esto pal' que le gusta el peligro

Pal' que le gusta la adrenalina

Y caminar en las alturas sobre un hilo

Delante de todos ella ni me mira

Pero ya estando solos la cosa es distinta

Hacemos un tsunami de besos y caricias

¿Por qué será tan rico besarte esa boquita?

Que rico mi amor

Que rica esa boca

Delante de todos ella ni me mira

Pero ya estando solos la cosa es distinta

Hacemos un tsunami de besos y caricias

¿Por qué será tan rico hacer cosas prohibidas?

Ella no es libre y yo tampoco

Pero de amor estamos locamente locos

Ella no es mala, ni yo tampoco

Pero juntos la pasamos muy sabroso

Yo soy ajeno y ella ajena

Pero la hacemos juntos en Cartagena

Delante de todos ella ni me mira

Pero ya estando solos la cosa es distinta

Hacemos un tsunami de besos y caricias

¿Por qué será tan rico hacer cosas prohibidas?

Esta locura no la viven los fieles

Esto es pal' que le gusta el peligro

Pal' que le gusta la adrenalina

Y caminar en las alturas sobre un hilo

Delante de todos ella ni me mira

Pero ya estando solos la cosa es distinta

Hacemos un tsunami de besos y caricias

¿Por qué será tan rico besarte esa boquita?