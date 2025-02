Lanzan canción inédita que dejó grabada Omar Geles antes de fallecer

En un emotivo gesto de amor y recuerdo, la familia de Omar Geles ha anunciado el lanzamiento de una canción inédita que el icónico cantante y compositor dejó grabada antes de su fallecimiento.

La noticia fue compartida por su viuda, Maren García, a través de un video en redes sociales, donde aparece junto a sus seres queridos recordando al artista y explicando la razón detrás de este especial estreno.

"Unidos en familia, como siempre, nos dimos a la tarea de escoger una de tantas canciones que dejó ese ser tan especial para nosotros y lanzarla en su cumpleaños para todos sus seguidores ", se lee en la descripción del video publicado por García.

Además, expresó que la selección de la canción se hizo con mucho cuidado , buscando un tema que representara la alegría y esencia del cantautor.

Durante el video, la familia explica que el 15 de febrero, día del nacimiento de Omar Geles, era la fecha ideal para dar a conocer este tema, como una forma de mantener vivo su legado.

"El motivo más importante para nosotros de lanzar esta canción es porque cumple años la persona más especial de nuestra vida, la que siempre va a ser especial en nuestras vidas", expresó su viuda.

La canción, que fue compuesta, producida y tocada por el propio Omar Geles, ha sido descrita como un tema alegre y divertido, característico de su estilo.

"Espero que todos los seguidores de mi papá vayan y escuchen esta canción, que quedó divertida y alegre, así como era él", dijo Stephani Geles, hija del artista.

En el fondo del video publicado por la familia, se alcanza a escuchar un fragmento de la canción que será estrenada el 15 de febrero en todas las plataformas digitales.

La letra del tema expresa una historia de amor prohibido con versos que evocan la pasión y el sentimiento característico del vallenato:

"Voy a contar lo que me está pasando sin decir con quién, solamente lo sabe mi amiga, esa persona y yo. Tengo claro que eso está muy mal y no lo debo hacer, pero cada vez que ella me escribe yo me parto en dos. Delante de todos ella ni me mira, pero ya estando solos la cosa es distinta. Hacemos un tsunami de besos y caricias ¿Por qué será tan rico hacer cosas prohibidas?"

El anuncio ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de fanáticos han expresado su entusiasmo y nostalgia al conocer que pronto podrán escuchar un nuevo tema de su querido artista .

Los comentarios resaltan el inigualable talento de Omar Geles y el significado especial de este lanzamiento póstumo.

La canción estará disponible a partir del 15 de febrero en todas las plataformas digitales, permitiendo que los seguidores de Omar Geles celebren su legado y disfruten de su inconfundible talento una vez más.

