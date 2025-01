Maren García, viuda de Omar Geles, revela fuertes detalles sobre como afronta su duelo

El 2024 se llevó consigo al ícono del vallenato, Omar Geles , quien sufrió un fatal paro cardíaco el 21 de mayo mientras hacía ejercicio. Aunque fue trasladado rápidamente a la Clínica Erasmo, no pudo ser reanimado.

Casi doce meses después, Maren García , la viuda del artista, decidió usar su plataforma de Instagram, con más de un millón de seguidores, para hablar sobre cómo ha manejado este doloroso capítulo de su vida a través de una interactiva sesión de preguntas y respuestas.

El duelo de Maren García por el deceso de Omar Geles

Maren García compartió su experiencia de duelo tras la muerte de su esposo, el cantante vallenato Omar Geles . En una revelación pública, García describió los primeros meses como extremadamente difíciles; no solo tuvo que ajustarse a la vida sin la presencia física de su compañero en el hogar, sino que también luchó contra los pensamientos intrusivos que le arrebataban el sueño por las noches.

" Los primeros meses fueron un infierno. No podía cerrar los ojos sin que las pastillas me ayudaran a dormir. Llegó un punto en que me estaba volviendo demasiado dependiente de ellas, así que tuve que buscar ayuda profesional ", confesó Maren.

Publicidad

La necesidad de consultar a su psiquiatra se hizo evidente cuando se dio cuenta de que su consumo de medicamentos se había descontrolado. "Era necesario, estaba tomando demasiadas pastillas solo para poder descansar. Mi psiquiatra me ayudó a iniciar un tratamiento que, gracias a Dios , concluí hace poco, alrededor de dos o tres meses atrás", detalló.

Además de la intervención médica, Maren encontró consuelo en su fe. "Mi relación con Dios fue fundamental para superar ese miedo visceral que me consumía. Soy una persona muy miedosa por naturaleza, y al principio, incluso bajar las escaleras se había convertido en un reto terrorífico. Ahora, aunque no completamente, al menos lo puedo hacer sin ese terror paralizante", reflexionó.

Publicidad

Maren también reveló detalles de su vida cotidiana post-tragedia , indicando cómo el duelo ha transformado sus hábitos más básicos. " Sigo durmiendo con mi hermana; no logro conciliar el sueño si estoy sola . Y mantengo las luces de mi cuarto y del baño encendidas; es mi manera de sentir un poco de seguridad", añadió.

Para cerrar su testimonio, Maren compartió en su perfil de Instagram algunas fotografías nunca antes vistas de Omar Geles compartiendo momentos con sus hijos , resaltando la unión familiar que él fomentó. Estas imágenes no solo son un homenaje a su memoria, sino que también reflejan el impacto duradero que dejó en sus hijos.

Hasta el día de hoy, tanto los niños como Maren reciben mensajes de apoyo de los fans de Geles , admiradores de sus éxitos como 'Los caminos de la vida', 'No voy a llorar', 'Novios cruzados' y 'Después de tantos años'.

Este compartir de experiencias y recuerdos, aunque doloroso, ha servido como un medio de sanación para Maren y como un puente para conectar con otros que han sentido la pérdida de un ser querido, demostrando que el legado de amor y música de Omar Geles sigue vivo en los corazones de muchos.

Publicidad

Este video te puede interesar: Las coincidencias entre los fallecimientos de Egidio Cuadrado y Omar Geles