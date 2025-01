Habla reina del Carnaval de Barranquilla sobre James Rodríguez y se arma tremenda polémica

La reciente decisión del futbolista colombiano James Rodríguez de rechazar la oferta del Junior de Barranquilla para unirse al Club León de México generó una ola de reacciones entre los fanáticos.

Este desenlace, que deja al equipo tiburón sin la estrella que muchos creían ya asegurada , es el centro de debates y críticas tanto dentro como fuera de las redes sociales.

Antes de llegar James Rodríguez estaba en el Rayo Vallecano en España . Su regreso a Sudamérica, y en particular a la liga colombiana, parecía ser una posibilidad real.

Sin embargo, el Club León puso sobre la mesa una oferta que el mediocampista no pudo rechazar, dejando al Junior sin la posibilidad de sumarlo a sus filas para esta temporada.

La decisión de James dio de qué hablar entre lo hinchas sobre su decisión. Una de las más virales fue la de Tatiana Angulo, reina del Carnaval de Barranquilla, quien durante un evento oficial no escatimó palabras para criticar al jugador.

En medio de un emotivo discurso dirigido a los seguidores del Junior, Angulo expresó: “ Tú tranquilo, papá, que no necesitamos a James Rodríguez. Nada ni nadie está por encima de Junior” .

La hermana de James Rodríguez no tardó en responder a la reina del Carnaval, defendiéndolo con comentarios contundentes. “Reina, pero en la lectura de tu bando no tenías que mencionar a una persona que tiene libertad de elegir dónde trabajar. Me parece extraño, que también siendo persona pública salgas a hablar de una situación de la cual no conoces el trasfondo” , escribió.

En un segundo comentario, agregó: “Predicar y aplicar. Seguro que el Junior no necesita a James, pero el mundo sí necesita respeto ”.

Junior celebra su historia con un legado de grandes figuras como Carlos 'El Pibe' Valderrama , la decisión de James Rodríguez de jugar en la Liga MX deja claro que el futbolista busca un entorno donde sus condiciones profesionales y económicas sean mejor valoradas.

Aunque el Club León se lleva una gran ficha, la polémica alrededor de su elección no pasará desapercibida, especialmente entre los aficionados que esperaban verlo brillar en suelo colombiano.

