Ana María Trujillo habla por primera vez del doloroso fallecimiento de su hijastra

En marzo de 2024,la vida de Ana María Trujillo, reconocida actriz colombiana, sufrió un doloroso golpe. Su hijastra, Kimberly Arata, falleció a la edad de 33 años, una pérdida que no solo afectó profundamente a Trujillo, sino también a su esposo, el empresario José Francisco Arata, padre de la joven.

Tras meses de silencio, la actriz finalmente rompió el silencio sobre este trágico episodio en una entrevista con La Sala de Laura Acuña, revelando los detalles de la causa del deceso de Kimberly.

Ana María Trujillo, quien en los últimos años ha mantenido una sólida relación con José Francisco Arata, con quien vive en República Dominicana, habló sobre el proceso de duelo que han atravesado como familia.

Kimberly, hija de José Francisco, se había integrado plenamente a la vida de la actriz, quien la consideraba como una hija. En redes sociales, tras el fallecimiento Trujillo expresó su inmenso dolor.

Aunque la actriz se mostró reservada en un primer momento sobre las causas de la muerte, en la entrevista brindó detalles más específicos. Kimberly, quien residía en Miami, fue hospitalizada tras complicarse su salud.

Según relató Trujillo, esa noche, mientras se encontraba en casa junto a su esposo, recibieron una llamada que les informó que Kimberly había sido internada en coma.

En medio de la angustia, no pudieron viajar de inmediato, pero poco después, recibieron una segunda llamada en la que les comunicaron la fatal noticia: el cuerpo de Kimberly no resistió y sufrió un colapso.

Ana María explicó que la joven padecía una combinación letal de influenza y COVID-19. Además, su estado de salud se agravaba debido a su extrema delgadez, lo que finalmente llevó a un paro cardiorrespiratorio.

“Yo no lo podía creer, empecé a gritar y a la media hora nos llaman y nos dicen que no, que el cuerpo no aguantó (...)”, contó la actriz.

José Francisco Arata, quien ha mantenido un perfil bajo durante el proceso, ha contado con el apoyo incondicional de Ana María para sobrellevar este dolor.

La actriz expresó que la pérdida la ha paralizado emocionalmente: "Creo que es la primera vez en mi vida que me siento sin palabras. Me encuentro sumergida en un dolor insoportable que no me deja pensar", confesó.

El fallecimiento de Kimberly Arata ha sido un golpe devastador para la familia, que, a pesar de su felicidad y estabilidad, se vio sacudida por esta tragedia.

La relación entre Trujillo y su hijastra fue siempre cercana, compartiendo numerosos momentos familiares, los cuales ahora quedan en la memoria de la actriz como un recuerdo invaluable.

