Andrea Valdiri le hace seria petición a Lowe León que involucra directamente a su hija

Andrea Valdiri Ospino, ha destacado en el mundo de la digitalización por sus diferentes aspectos, looks y talentos por demostrar en todo momento; puesto que algunas de sus producciones digitales van a otros niveles; sin embargo, existen algunos aspectos de su vida personal que han interferido con la imagen que desea mostrar a los demás.

El pasado 2 de junio, quiso dar un comunicado a sus seguidores con el sentido de aclarar las situaciones que ha tenido que enfrentar por varios años con el señor Lowe León, puesto que después de haber sostenido una relación con la barranquillera, esta quedó en estado de embarazo. Aunque este solo fue el inicio de muchos problemas, puesto que el hombre negó ser el padre de 'Adhara'.

Luego de varias situaciones, el caso se ha manejado desde un sistema judicial, el cual permitió que se realizara una prueba de paternidad, la cual aparentemente salió positiva.

"Hay un tema machi que me está incomodando y no lo soporto, yo de un tiempo para acá me alejé muchísimo de la polémica, que Saru merece respeto, mis hijas merecen respeto, he madurado todos los días cambio y me analizo para ser mejor persona", comentó Valdiri.

Publicidad

Allí especificó que su expareja se contradecía en los discursos que había dicho anteriormente, y a pesar de que siempre afirmaba que iba a ser la última vez que toca su tema de paternidad con su hija menor, todo el tiempo repetía la misma escena sin respetar los derechos, integridad o privacidad de la menor de edad, por tal razón pidió que esos temas se trataran con abogados:

"Tenemos unos acuerdos que debemos que cumplir, pero siento que el señor ha salido a hablar muchísimo en todos los medios últimamente, y siempre habla de la niña, entonces siento que esa parte no se está respetando".

Te puede interesar: Tips para evitar el estrés