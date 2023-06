Johana Fadul vende hasta los calzones para irse a México

En entrevista con La Kalle la actriz e influencer Johanna Fadul aseguró que, a diferencia de hace 10 años, cuando se fue a vivir a ese país "con una mano adelante y otra atrás" en esta oportunidad junto a su pareja, el presentador Juanse Quintero , vendieron el apartamento, carro y demás pertenencias para poder radicarse en México , donde compraron de nuevo sus propiedades y se radicaron con muchas expectativas para el futuro.

"Nosotros no nos fuimos con una propuesta de trabajo... nos fuimos vendiendo absolutamente todo aquí y dándonos la pela a creer y confiar en que las cosas allá se van a dar. Sentimos que acá en Colombia ya hicimos lo que teníamos que hacer”, aseguró, a la vez que destacó su nuevo proyecto digital que será lanzado el próximo 6 de junio.

Se trata de un sitio web propio que según mencionó no tiene nada que ver con Only Fans , pero que sí tendrá contenido exclusivo con temas ‘calientes y sugestivos’ para quienes se suscriban a su plataforma. Por el lanzamiento los usuarios pagarán 3 dólares al mes.

Aseguró que en la actualidad ella y su esposo Juan Sebastian viven de las redes sociales , por lo que permanecen muy activos pues consideran que hoy en día las redes son como una ‘mina de oro’ dijo que “estamos en esa búsqueda de qué es lo que la gente quiere ver y cómo lo quiere ver”.

También se refirió al tema por el que frecuentemente le indagan después de la pérdida de sus dos bebés en el año 2015. Explicó que junto a su pareja se encuentran en una posición en la que si llegan los hijos serán bienvenidos, pero si no también. “En este momento yo no tengo despierto ese instinto materno, aunque a veces me da el arrebato… después me acuerdo de mis sobrinos que son unos terremotos y son el mejor anticonceptivo”.

Para finalizar reveló lo que significa el reciente tatuaje que se hizo en la espalda, un homenaje a sus gemelas fallecidas Antonella y Anabella, recordó que en el momento de la pérdida unos amigos les regalaron unos capullos de mariposas, por lo que decidió tatuarse a sus bebés. “Aunque las llevo en mi alma, ahora las quiero en mi piel”, escribió en su momento la artista en sus redes sociales.

