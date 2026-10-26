Andrés Cabas sorprende al revelar su participación en ‘Rebelde’: “Le pegas una nalgada”

Para los micrófonos de El Klub de La Kalle, el reconocido cantante y compositor Andrés Cabas recordó su participación en la exitosa telenovela mexicana Rebelde y compartió algunas anécdotas de su experiencia musical en la producción.

Durante la conversación, el artista barranquillero explicó que su aparición en la serie, en la que interpretó su canción La cadena de oro, se dio por una invitación directa del equipo de producción. Además, destacó el impacto que tenía la telenovela en México y otros países, al punto de compararlo con el fenómeno que representaron agrupaciones como Menudo y The Beatles.

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“Eso era sensación... eso era estar como Menudo con Los Beatles allá”, recordó el cantante al referirse a la popularidad que alcanzó la producción en aquella época.



¿Cómo fue la experiencia de Andrés Cabas en Rebelde?

El compositor recordó que participó en las grabaciones del capítulo 102 de la telenovela, donde interpretó uno de sus temas musicales y presenció las indicaciones que el equipo de dirección daba a los integrantes del elenco.

En medio de sus recuerdos, Cabas relató una curiosa anécdota que vivió durante el rodaje. Según contó, el productor le pidió a una de las actrices que se acercara y le diera una nalgada.

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“Lo primero es que dice el productor a una de las chicas, que no sé, la pelirroja, es: ‘Tú pasas y le pegas una nalgada a Cabas’”, relató el artista.

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El cantante también recordó su reacción ante la indicación y aseguró que la escena ocurrió tal como se la habían planteado. “Yo dije: ‘Uy, Dios, oye, oye, que no sé qué’, y así mismo pasó”, contó entre risas. Finalmente, describió aquella experiencia como “toda una maravilla”.

¿Qué más contó Andrés Cabas sobre su carrera en México?

Durante la entrevista con El Klub de La Kalle, el artista también habló del momento profesional que atravesaba en México, donde varias de sus canciones sonaban con fuerza en la radio.

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“En esa época estábamos haciendo cosas muy especiales allá en México porque estaba sonando ‘Mi bombón’, estaba pegada ‘Tu boca’”, recordó Cabas.

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Asimismo, mencionó que por esos años tuvo la oportunidad de participar en giras internacionales, abriendo conciertos de Lenny Kravitz y compartiendo escenarios en el marco de presentaciones relacionadas con Shakira.

Al recordar esa etapa de su trayectoria, el cantante la describió como “una época muy bonita”. También destacó que, aunque su padre era un reconocido compositor, construyó su propio camino en la música. Como ejemplo de sus comienzos, recordó que llegó a trabajar como botones en un hotel de Nueva York, una experiencia que formó parte de sus primeros pasos antes de consolidarse como artista.