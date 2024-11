Ángela Aguilar responde a las críticas tras abucheos en los Kids' Choice Awards 2024

Ángela Aguilar, una de las voces más destacadas de la música regional mexicana, vivió un momento controversial durante los Kids' Choice Awards México 2024, celebrados el 1 6 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Aunque asumió el rol de conductora de la premiación, su participación no fue bien recibida por algunos asistentes, quienes manifestaron su descontento a través de abucheos.

La cantante, conocida por ser parte de la reconocida Dinastía Aguilar, enfrentó un ambiente tenso desde el inicio del evento. Videos que circulan en redes sociales muestran los momentos en que los asistentes expresaron su desaprobación al ser presentada como conductora.

Este rechazo parece ser una continuación de la polémica que ha rodeado a Ángela en los últimos meses, derivada de su relación con el cantante Christian Nodal, con quien se casó recientemente tras un breve noviazgo.

Desde que su matrimonio fue anunciado, muchos seguidores de Nodal y de su expareja, la cantante Cazzu, han criticado a Ángela en redes sociales. Incluso, previo al evento, se lanzó una petición en línea para evitar que fuera la conductora de los Kids' Choice Awards.

Lejos de dejarse intimidar, Ángela Aguilar utilizó su voz para enviar un mensaje claro. En su atuendo destacó la frase en inglés "All you need is love" ("Todo lo que necesitas es amor") y el símbolo de la paz, un gesto que fue interpretado como una respuesta directa a sus detractores.

Con esta elección, la cantante reafirmó su compromiso con transmitir v alores positivos a pesar de las adversidades.

El evento se llevó a cabo apenas unos días después de que Ángela fuera galardonada como "Mujer del Año" en los premios Glamour México, reconocimiento que destacó su impacto en la industria musical.

Además, su aparición junto a Christian Nodal en los Latin Grammy marcó la tercera vez que la pareja se presenta públicamente desde su boda. Todo esto ha mantenido a la joven artista en el centro de los reflectores, tanto por su vida personal como profesional.

La situación en los Kids' Choice Awards evidencia las dificultades que enfrentan l as figuras públicas al estar en el ojo del huracán . Sin embargo, la resiliencia de Ángela Aguilar frente a las críticas demuestra su fortaleza y profesionalismo.

Aunque la reacción del público fue adversa, la cantante aprovechó la oportunidad para recordarle a sus seguidores que el amor y la paz son la mejor respuesta ante la negatividad.

