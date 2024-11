¿Cuánto cuesta el vestido de Shein de Ángela Aguilar que lució para recibir un premio?

Ángela Aguilar, la joven cantante de 21 años, se ha consolidado como un í cono de estilo que mezcla lo tradicional mexicano con el lujo.

Durante la reciente gala de premiación "Women of the Year 2024", la intérprete acaparó miradas no solo por recibir su galardón, sino también por el deslumbrante vestido que lució, una prenda beige de satén con un solo hombro y una elegante abertura en la pierna.

Aunque el diseño parecía propio de una casa de moda de lujo, usuarios de redes sociales se llevaron una gran sorpresa al descubrir que un vestido casi idéntico está disponible en tiendas online como Amazon y Shein, y a precios que oscilan entre 80 mil y 100 mil pesos colombianos.

El vestido de Ángela destacó por su sencillez y sofisticación. Combinado con sandalias abiertas y pequeños aretes, el atuendo fue perfecto para la ocasión.

Aunque no se ha confirmado la marca exacta de la prenda que usó la cantante, internautas se apresuraron a buscar alternativas similares, encontrando modelos casi idénticos en plataformas digitales.

En Amazon, un vestido de la marca 'Memoriesea' con características similares se encuentra desde 80 mil pesos colombianos, disponible en una variedad de colores que incluyen beige, azul marino, rojo, y rosa fucsia.

Vestido similar al de Ángela Aguilar, se encuentra en Amazon Foto: Captura Amazon

En Shein, una opción comparable está listada por 74 mil pesos colombianos , con disponibilidad de tallas desde chica hasta extra grande.

Vestido similar al de Ángela Aguilar, se encuentra en Shein Foto: Captura Shein

La elección de Ángela Aguilar demuestra que la moda no siempre tiene que estar fuera del alcance de sus seguidores. Si bien la cantante es conocida por sus atuendos tradicionales mexicanos y su gusto por las joyas exclusivas, esta prenda dejó claro que elegancia y accesibilidad pueden ir de la mano.

Su aparición en la gala también estuvo rodeada de polémica, ya que algunas voces en redes cuestionaron su lugar como ganadora del premio. Sin embargo, su look fue un recordatorio de su capacidad para reinventarse y seguir marcando tendencia en cada aparición pública.

¿Quieres el vestido? Aquí tienes los detalles

El vestido disponible en Amazon, descrito como "Vestido largo de satén para mujer, con un solo hombro, para cóctel, boda, fiesta" , puede adquirirse por menos de 400 pesos mexicanos, al rededor de 90.000 pesos colombianos.

En Shein, una alternativa similar mantiene un precio competitivo. Ambas opciones hacen de este look de gala una posibilidad al alcance de muchas.

Ángela Aguilar no solo se llevó un galardón importante esa noche, también reafirmó su papel como referente de moda, demostrando que lo importante es la actitud y el estilo, más allá del costo de las prendas.

