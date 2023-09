Angélica Jaramillo aparece sin una pizca de maquillaje y la tildan de borracha: "La tiene viva"

Angélica Jaramillo se convirtió en tendencia en redes sociales tras aparecer en un live sin una gota de maquillaje y aunque la modelo quiso presumir lo bien que se sentía con su aspecto, varios usuarios aseguraron que parecía "pasada de traguitos".

El 'en vivo' fue realizado por la misma modelo, recordada por su participación en un reality de actores en formación en el que participó con famosos como Sara Uribe y Elianis Garrido.

"No me voy a poner filtro y si dicen que 'ay tiene una manchita aquí, tiene una manchita acá' pues sí, yo soy pecosa y qué, me siento hermosa, divina, preciosa, me siento esplendorosa y no necesito que nadie me lo diga, me lo digo yo", dice en una parte de la publicación.

"Esta es la mujer real", afirma.

Según algunos espectadores del live, Jaramillo hablaba medio enredado, por lo que aseguran "viva". Pese a los comentarios, la también empresaria de productos capilares continuó con su relato sobre los aspectos que la hacen sentir orgullosa de sí misma; recordó a sus hijos.

Incluso, mencionó que aunque sabe que no tiene 25 años, se siente como una jovencita de 15. Así mismo, le confesó a sus seguidores que tiene piel sensible, según su dermatólogo, por lo que se pueden apreciar varias manchas que para ella son normales debido a la exposición al sol.

Jaramillo también aprovechó para enviarle un mensaje certero a quienes la critican: "Ya estoy mamada de que me vean como la mujer perfecta, '¿pero qué pasó con ella?' ¡A ver amor, los años pasan, crecemos! Pero sabes qué, me siento más mamacita que antes".

Tras la viralización de las imágenes en varios portales de chismes de Instagram, los usuarios no se aguantaron y sacaron los mejores comentarios dirigidos hacia la modelo respecto a su supuesta borrachera. Otros aprovecharon para enviarle mensajes de apoyo y resaltar su carisma.

"Es divina y graciosa", "la tiene viva", "está un poquito borracha", "se le lengua la traba", "si se siente bien con ella, qué necesidad de hacer esto", "mor estás muy borracha", "sincera y amanecidita", "si usa filtro critican, si se lo quitan critican, déjenla tranquila", "alguien que le esconda el celular", son algunos de los comentarios en la publicación replicada en Instagram por @rastreando famosos.

