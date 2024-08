Angélica Jaramillo enfrentó con valentía una infidelidad; expuso a la otra mujer

La famosa actriz, modelo y cantante Angélica Jaramillo ha sido reconocida en Colombia por su gran talento, carisma y belleza que la destacan en el mundo de la farándula; pero además, la mujer es conocida por el gran carácter que la distingue desde que participó en un reality para actores.

Pues en el año 2012 la mujer se destacó dentro de un reality en que el que tuvo que convivir durante varios meses junto a otros actores y demostrar semana a semana sus habilidades en la actuación; en este programa Angélica Jaramillo no solo dio a conocer su talento sino además su carácter del que demostró ser una mujer frentera, imparcial y muy madura.

Tras salir del programa la mujer inició una carrera como actriz pero también como modelo y cantante debido a que esta bella rubia también demostró talento en el canto y con su hermosa figura despertó interés en varios productores que la contrataron como modelo.

Pero lastimosamente no todo en la vida de Angélica es 'color rosa', pues como cualquier humano la actriz ha enfrentado delicadas situaciones de su vida como una separación por infidelidad y la lucha contra el consumo de sustancias.

Publicidad

Exesposo de Angélica Jaramillo le fue infiel

Y aunque recientemente la modelo fue tendencia por unvideo en el que confesó que había caído en el consumo de sustancias hace más de dos años, cientos de seguidores han revivido en redes sociales otros contenidos de la vida de Angélica Jaramillo.

Publicidad

Uno de esos contenidos revividos tiene que ver con una publicación que hizo la cantante en el año 2020 cuando sorpresivamente anunció que su esposo le había sido infiel.

Se trata de una fotografía que publicó Angélica, acompañada por un texto en el que contaba que la mujer de esa foto era la amante de su esposo y que, además, él mismo se lo había confirmado.

“Con esta mujer me fue infiel mi esposo hace 4 días, acabo de enterarme. Qué dolor tan grande”, escribió Jaramillo junto en la publicación en la que expuso a la mujer.

Posteriormente la actriz fue entrevistada en el programa Lo Sé Todo y allí dio mayores detalles contando que: “Para mí todo fue una sorpresa. Me llegó una foto y yo hablé con él y me dijo que sí pasó. Entonces, no quiero saber más... Hay situaciones que uno debería manejar de puertas para adentro, pero como todo… en medio de todo, tú como mujer a veces sueles enceguecerte, tomar actitudes que te hacen salir de foco".

Angélica Jaramillo expuso a la amante de su ex / FOTO: Instagram @famososhastalaz

Publicidad

Puedes ver: Famosa actriz despide a su bebé