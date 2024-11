Famosa habla sobre fallecimiento del actor Juan Felipe Muñoz: "No sé qué lo llevó a ello"

Angélica Jaramillo escapa de centro de rehabilitación: "Me llevaron a la fuerza" Angélica Jaramillo dio crudos detalles de su proceso en el centro de rehabilitación. Reveló que su familia no la volvió a visitar y que no le permitían ver a sus hijos.