Annie Espejo responde a las acusaciones de Epa Colombia: “Narcisista y mentirosa”

En medio de una tormenta de acusaciones y declaraciones cruzadas, Annie Espejo, expareja de la reconocida empresaria e influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, decidió alzar la voz para defenderse de las serias acusaciones que le ha hecho su antigua pareja.

En una reciente entrevista con 'La Red' de Caracol Televisión, Espejo negó rotundamente las afirmaciones de Epa Colombia, quien la acusó en un live de redes sociales de haberse apropiado de su dinero durante el tiempo que estuvieron juntas.

'Epa Colombia' es famosa por su polémico contenido y sus frecuentes apariciones en vivo junto a la también influencer Yina Calderón.

Epa había señalado en una de sus transmisiones que Espejo, conocida anteriormente como Eduard Tremendo antes de su transición de género, había aprovechado su relación para robarle dinero y regalías provenientes de una cuenta de Instagram.

Durante una transmisión en vivo, Epa Colombia declaró:

"Eduard Tremendo y Jonatan Clay me buscaron cuando yo me volví famosa, me utilizaron. Cuando yo ya tenía mi cuenta con más de 2 millones de seguidores, Eduard Tremendo me la tumbó y después Jonathan se quedó con las regalías de esa cuenta".

Esta acusación generó un gran revuelo en las redes sociales, sumando a Espejo a la lista de personas mencionadas por Epa en sus polémicas transmisiones.

Sin embargo, Espejo ha negado todas las acusaciones y ha expresado su indignación ante lo que considera una estrategia de Epa Colombia para ganar más fama y dinero.

En sus palabras: “No me parece justo lo que está haciendo, no entiendo por qué razón lo hizo. Lo único que yo hice en el pasado fue apoyarla... nunca me he involucrado con plata, nunca he tenido nada que ver con ese tema”.

Más allá de defenderse públicamente, Annie Espejo ha decidido tomar medidas legales para limpiar su nombre.

Según declaraciones ofrecidas a La Red, Espejo ha contactado personalmente a Epa Colombia para exigirle explicaciones y adelantó que el caso se resolverá en instancias judiciales.

Además de su defensa legal, Espejo utilizó la entrevista para señalar que su expareja actúa con una "doble personalidad". Según la influenciadora, Epa Colombia muestra un comportamiento en los en vivos y otro muy diferente en sus interacciones privadas.

"Le envié un mensaje y le dejé saber que lo que está haciendo no me interesa para nada", añadió Espejo, resaltando que a pesar de todo, no alberga rencor hacia ella.

La relación entre Espejo y Epa Colombia, que comenzó hace aproximadamente ocho años antes de que Espejo iniciara su transición, ha sido objeto de interés para muchos seguidores de la farándula colombiana.

Lo que empezó como un romance en el ojo público ha terminado en un conflicto legal y mediático, con ambas partes utilizando sus plataformas para contar sus versiones de la historia.

Annie Espejo concluyó su intervención con un mensaje de reflexión, sugiriendo que Epa Colombia podría estar actuando bajo patrones de comportamiento "narcisistas y mentirosos".

"Con esto he aprendido que hay personas que son narcisistas, mentirosas y que al final a este tipo de personas lo único que se les puede brindar es mucho amor y mucha compasión", reflexionó Espejo.

El público ahora se mantiene expectante ante el desarrollo de este nuevo capítulo en la vida pública de Epa Colombia y Annie Espejo, dos figuras que han sabido captar la atención.

