Así celebró Fredy Guarín un año de sobriedad: "Hoy vivo una vida digna"

El exfutbolista colombiano Fredy Guarín , grabado por su potente remate, su despliegue en la mitad de la cancha y su paso por clubes como el Inter de Milán, Porto y la Selección Colombia, celebró el pasado 18 de abril su primer año sobrio.

Lo hizo con un mensaje cargado de emotividad, fe y valentía, en el que reconoció abiertamente su lucha contra el alcoholism o y el proceso de rehabilitación que transformó su vida.

"Hoy hace un año me desperté con la firme decisión de cambiar mi vida y, aunque no ha sido para nada fácil, hoy celebro con mucho orgullo todo lo que me regala la recuperación. Ese día me rendí ante mi adicción y le entregué el control de mi vida a Dios, que me fue guiando", escribió el exjugador en sus redes sociales, acompañado de una imagen con fondo oscuro y la frase "1 año sobrio".

La publicación recibió miles de comentarios de apoyo. Excompañeros, seguidores y fanáticos del fútbol se unieron para aplaudir su valentía. La historia de Guarín, quien hoy tiene 38 años, se convirtió en ejemplo de resiliencia en un país que fue testigo tanto de sus glorias futbolísticas como de sus caídas públicas.

Fredy Guarín, quien se retiró del fútbol profesional en 2021 tras su paso por Millonarios, enfrentó una etapa oscura en su vida posterior a las canchas. Problemas familiares, rupturas emocionales y una dependencia al alcohol marcaron un período complejo en el que, según él mismo relató, llegó a beber hasta 70 cervezas en una sola noche.

"Era una vida vacía, con apariencias. Lo tenía todo, pero no tenía nada. No estaba bien conmigo mismo" , confesó en una entrevista con AS Colombia , en la que también reveló que se sentía “roto por dentro” y que su consumo lo alejaba de sus hijos y de sí mismo.

El proceso de Fredy Guarín con su adicción al alcohol

Su proceso de rehabilitación comenzó en la Fundación Caminando Hacia La Luz, un centro especializado en adicciones ubicado en Colombia, donde Guarín decidió internarse voluntariamente, durante meses, trabajó con psicólogos, terapeutas, guías espirituales y otros pacientes, enfrentando los extragos del alcoholismo y reconstruyendo su identidad.

"Hoy vivo un día a la vez. Me levanto agradecido, trabajo en mí mismo y me aferro a Dios. No es fácil, pero es posible. Si alguien está pasando por algo parecido, le digo que no está solo" , escribió también en su mensaje con motivo del aniversario.

Durante este año, el exjugador se ha mantenido alejado del foco mediático y prioriza su bienestar emocional, la cercanía con sus hijos y su vida espiritual. En su cuenta de Instagram, donde ha compartido ocasionalmente reflexiones sobre su fe y publicaciones de agradecimiento, ha mostrado una imagen distinta a la del Guarín mediático y polémico de años anteriores.

Lo que alguna vez fue noticia por escándalos y excesos, hoy se transforma en un relato de redención. Fredy Guarín, que vistió la camiseta de la Selección Colombia en 57 ocasiones, ahora inspira con una historia que no ocurre en los estadios, sino en el terreno más difícil: el de la mente y el corazón.

