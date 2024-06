Así fue como murió el hermano de Shakira, a quien menciona en una de sus canciones

La vida de Shakira está llena de éxitos, talento y una innegable conexión con su público. Sin embargo, detrás de su sonrisa radiante y su energía contagiosa, se esconde una historia marcada por la profunda tristeza que le dejó la temprana muerte de su hermano mayor, William Mebarak Chaux.

William, nacido el 11 de mayo de 1967, era el primogénito de la familia Mebarak. A los 19 años, cursaba sus estudios de ingeniería industrial y era descrito por sus allegados como un joven alegre, cariñoso y con un gran sentido del humor.

El 19 de agosto de 1987, la vida de William se apagó abruptamente en un trágico accidente de tránsito. Shakira, tenía apenas 2 años en ese entonces; sin embargo, el hecho marcó un antes y un después en la vida de la artista.

Shakira escribe canción a su hermano fallecido

El dolor por la muerte de William inspiró a Shakira a componer su primera canción, titulada 'Tus gafas oscuras'.

En este conmovedor tema, la artista relata la tristeza que embargó a su padre tras la pérdida y la forma en que este utilizaba unas gafas oscuras para ocultar su dolor. Shakira tenía solo 9 años cuando la compuso.

A lo largo de su carrera, Shakira ha hecho referencia a su hermano en varias ocasiones. En canciones como 'Se queda la señal' y 'This is Me', la artista expresa la profunda huella que dejó William en su vida.

Papá de Shakira presenta leve mejoría

William Mebarak Chadid, padre de Shakira, ha mostrado una leve mejoría en su salud tras ser internado por neumonía en una clínica de Barranquilla. A sus 92 años, el escritor y comerciante de origen libanés permanece estable según una ronda médica reciente.

A pesar de la falta de pronunciamientos oficiales de la clínica Iberoamérica y la artista, medios locales han informado sobre su condición. Shakira ha estado presente en la clínica desde el pasado jueves, 6 de junio, aunque no ha sido captada por la prensa.

