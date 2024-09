Así fue como perdió la vida el papá de Yeferson Cossio: "Me avergonzaba"

Yeferson Cossio, uno de los influencers más reconocidos en Colombia, ha sido protagonista de diversos titulares debidoa su estilo de vida excéntrico y sus acciones controvertidas. Sin embargo, en un reciente video subido a su canal de YouTube, el papá de Yeferson Cossio se convirtió en el tema central.

A pesar de ser conocido por su actitud siempre alegre y su estilo llamativo en redes sociales, Yeferson Cossio se mostró especialmente nostálgico al recordar el fallecimiento de su padre. En su video titulado "Así murió papá", el influencer reveló que la causa de la muerte de su padre sigue siendo un misterio.

"Él se acostó borracho y no se despertó. Tenía muerte cerebral", expresó Cossio con evidente tristeza. Aunque lo llevaron rápidamente al hospital, no hubo esperanza de recuperación, y tras tres días sin respuestas, tomaron la difícil decisión de donar sus órganos.

En distintas entrevistas Yeferson detalló las opciones que enfrentaron tras la muerte de su padre: "Había dos opciones: hacerle una autopsia para saber de qué se murió o donar sus órganos. Obviamente decidimos donar todo".

Publicidad

La decisión de no realizar la autopsia permitió que sus órganos salvaran la vida de varias personas, lo que trajo algo de consuelo a la familia. "Un año después, dos o tres personas nos escribieron para darnos las gracias, ya que los órganos de mi papá salvaron a sus seres queridos", relató el influencer.

Yeferson Cossio regaló más de un millón de pesos a fanáticos en Medellín Foto: Instagram @yefersoncossio

Esta no es la primera vez que Yeferson Cossio habla públicamente sobre la muerte de su padre. En una entrevista con Jorge Enrique Abello en 2021, Cossio recordó que su papá tenía solo 46 años cuando falleció, sin padecer ninguna enfermedad previa. "Intentamos hasta lo imposible para revivirlo, pero no se pudo", lamentó en esa ocasión.

Publicidad

Yeferson Cossio confiesa que su papá lo hacía avergonzar

El influencer también compartió algunas anécdotas que reflejan la relación cercana y divertida que tenía con su padre. El paisa lo describió como un hombre que siempre apoyó sus decisiones, incluso las más alocadas, como cuando empezó a tatuarse sin pedir permiso. "Mi papá siempre fue genial conmigo, más que un amigo. Él era el bromista más grande, siempre me avergonzaba", recordó entre risas.

En el mismo video, junto a su hermana Cintia, Yeferson compartió algunas de las historias más divertidas que vivió con su papá. Una de ellas ocurrió en la inauguración de un local de tatuajes en Bogotá, donde Yeferson estaba "pasado de amigable" después de beber.

Su padre, notando la situación, intervino de una forma particular: "Me cogió la cara y me dijo: ‘Hijo, reaccione, ellas son unos murciélagos. Y a ellas les dijo aléjense de mi hijo’". Esta anécdota, aunque graciosa, también refleja la relación cercana y protectora que tenía con su papá.

Publicidad

El "papá de Yeferson Cossio" no solo dejó un vacío en la vida de Yeferson y Cintia, sino también una huella profunda de amor, respeto y buenos recuerdos. A través de este video, el influencer compartió un lado más vulnerable, recordando que, detrás de la figura pública, hay una persona que también enfrenta pérdidas y momentos difíciles.

Mira también: Yeferson Cossio en La Kalle