Britney Spears vuelve a rehabilitación luego de una recaída; fue decisión propia

Britney Spears, vuelve a ser el centro de atención mediática, esto tras confirmarse su ingreso voluntario a un centro de rehabilitación el 13 de abril de 2026. Dicha decisión se produce apenas un mes después de un polémico arresto en California, tras ser encontrada bajo los efectos de sustancias.

Esta decisión de Spears sobre buscar ayuda profesional surge tras un incidente ocurrido en marzo, cuando fue detectada conduciendo un vehículo BMW a exceso de velocidad por la autopista 101 en Los Ángeles. Tras ser interceptada por la Patrulla de Caminos de California y sometida a diversas pruebas de sobriedad, la artista fue arrestada por conducir bajo los efectos de sustancias.

Puedes leer: Luisa Fernanda W habla sobre Pipe Bueno y la confesión de un hijo a los 16 años: "Lloré"



Aunque su estancia en prisión fue breve, esto provocó que la fiscalía del distrito de Ventura haya programado el juicio para el próximo 4 de mayo de 2026. Fuentes cercanas a la artista destacan que el ingresar a rehabilitación es una estrategía para demostrar ante las autoridades su compromiso con la recuperación.



¿Qué más se conoció en este caso de Britney Spears?

Por otro lado, se conoció que el equipo legal de la cantante, a través de comunicados enviados a agencias como Associated Press, calificó el arresto como un incidente "completamente inexcusable". Sin embargo, enfatizaron que ella está tomando las medidas adecuadas para cumplir con la ley.

Puedes leer: Britney Spears admite necesitar ayuda tras arresto en California y preocupa su salud mental

Ante esto, su equipo comentó que su decisión de ir a rehabilitación es el "primer paso hacia un cambio largamente esperado" y el inicio de un plan diseñado por sus seres queridos para asegurar su éxito y bienestar futuro. Se ha informado además que sus hijos pasarán tiempo con ella durante este proceso.

Publicidad

Desde la finalización de su tutela legal en 2021, Britney Spears manifestó que su prioridad absoluta es su paz mental y su libertad. A pesar de haber publicado sus exitosas memorias, The Woman in Me, en 2023, la cantante ha optado por alejarse de la industria musical activa.

Publicidad

Recientemente, anunció que no volverá a actuar en los Estados Unidos por razones personales delicadas, aunque mantiene planes de presentarse en otros países como Reino Unido y Australia. Además, la artista concretó la venta de su catálogo musical por un valor de 200 millones de dólares, lo que refuerza su independencia tras años de control financiero por parte de su padre.

Mira también: Advertencia de Daniel Daza para Karol G, Luis Alfonso y J Balvin; deben frenar en seco