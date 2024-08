Cazzu habría lanzado dura dedicatoria a Christian Nodal: "Ay, como me duele"

La reconocida cantante argentina Cazzu ha vuelto a dar de qué hablar en las redes sociales, y esta vez con una aparente indirecta cargada de emoción y nostalgia. A raíz de la reciente boda de su expareja, el famoso cantante mexicano Christian Nodal, Cazzu hizo una aparición pública que ha dejado a todos hablando.

En su reaparición en el programa digital 'Esto es ¡FA!', Cazzu interpretó el icónico tema 'Como la flor' de Selena Quintanilla, una canción que muchos consideran una clara dedicatoria a Nodal.

La elección de esta canción, que habla de un amor que se marchita, no pasó desapercibida para los seguidores de la artista, quienes inmediatamente comenzaron a especular sobre las verdaderas intenciones detrás de su interpretación.

Publicidad

"Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marcho hoy, yo sé perder, pero ah-ah, ay cómo me duele", coreo la argentina.

Estos versos, interpretados con gran sentimiento por Cazzu, resonaron en los corazones de sus seguidores y de aquellos que han seguido de cerca su historia con Nodal. La relación entre los dos artistas siempre fue un tema de interés público, y su ruptura dejó a muchos con el corazón roto.

Publicidad

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar. Los usuarios se volcaron a Instagram para enviarle mensajes de apoyo a Cazzu.

"Admirable tu fortaleza y humildad, reina... sin corridos tumbados, continúa tu vida y sigue adelante con tu criatura", escribió un usuario, haciendo referencia a la nueva etapa de Cazzu como madre.

"Aunque triste la situación, pero su voz me da paz", dijo otro fan.

El contexto de esta reaparición es significativo. Cazzu, quien se convirtió en madre de Inti el 14 de septiembre de 2023, fruto de su relación con Christian Nodal, eligió este momento para salir a la luz pública justo cuando Nodal se casaba por civil con Ángela Aguilar.

Publicidad

La boda, que se llevó a cabo el 24 de julio en la hacienda San Gabriel de las Palmas en Morelos, México, fue un evento íntimo y privado, pero no por ello menos comentado.

En medio de esta separación y la nueva etapa matrimonial de Nodal, se determinó que la pequeña Inti viviría con su madre en Argentina. Este cambio en su vida personal ha sido un proceso significativo para Cazzu, quien ha demostrado una gran fortaleza y resiliencia.

Publicidad

Mira también: En medio de las lágrimas Karol G cerró su tour