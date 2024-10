Ciro Quiñonez pone ultimatum a Giovanny Ayala; fija hora para mostrar "la verdad"

El enfrentamiento entre los cantantes de música popular Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez sigue generando controversia. Todo comenzó con un video viral que muestra una acalorada pelea física entre ambos artistas en un evento público.

En la grabación, Ciro, acompañado de su equipo, se acerca a Ayala, quien también se levanta al notar su presencia. Lo que parecía un intercambio verbal rápidamente escaló cuando Ciro golpeó a uno de los acompañantes de Ayala, desatando una trifulca.

Giovanny terminó en el suelo, mientras varios de sus acompañantes también se involucraban en la pelea, dejando a los presentes atónitos.

Por su parte, Giovanny Ayala negó tajantemente haber interferido en la carrera de Quiñonez. Admitió que su voz estaba en el audio presentado, pero aseguró que había sido editado y que no tenía intención de causar daño.

Publicidad

“Yo no soy cónsul ni embajada”, bromeó Ayala, señalando que no tenía la capacidad de afectar a Quiñonez de esa manera. Para él, Ciro buscaba generar polémica y victimizarse, diciendo que su verdadero dolor era no poder trabajar en Estados Unidos.

Ciro Quiñonez se pronuncia luego de pelea con Giovanny Ayala

Publicidad

A pesar de que algunos dicen que la pelea fue una estrategia de marketing, el conflicto entre Ciro Quiñonez y Giovanny Ayala parece estar lejos de terminar.

En una publicación reciente en sus redes sociales, Ciro lanzó una nueva bomba: "Mostraré la verdad de todo con evidencias del acoso del que estoy siendo sometido por REDES, VERBAL Y AHORA EN MÁS SHOW por GIOVANNY Y SU ESCOLTA. Nuevamente todo tiene otra versión y con pruebas".

Este mensaje encendió nuevamente la polémica, sugiriendo que la rivalidad entre ambos va más allá de la música y las estrategias publicitarias.

Ciro anunció que a las 6 de la tarde dará una declaración oficial, en la que presentará pruebas de lo que él considera un continuo acoso por parte de Ayala y su equipo. Aunque ambos artistas siguen promocionando su nueva canción, no han dejado de lanzarse indirectas y acusaciones por redes sociales.

Publicación de Ciro Quiñonez sobre Giovanny Ayala / Foto: Instagram Story @ciroquinonez

Publicidad

La tensión sigue escalando, y los seguidores de ambos artistas están divididos, esperando ver qué nuevo giro tomará esta historia y qué pruebas presentará Ciro en su declaración. ¿Será este el capítulo final de una rivalidad que parece no tener fin, o una nueva fase del conflicto entre dos grandes de la música popular? Solo el tiempo lo dirá.