Ciro Quiñonez revela audios con advertencias que le hace Giovanny Ayala; ¿en peligro?

En una reciente entrevista para el programa de farándula La Red, el cantante de música popular Ciro Quiñonez rompió el silencio sobre una delicada situación que ha estado enfrentando en los últimos meses.

Según sus declaraciones, su colega Giovanny Ayala lo ha sometido a un constante acoso que incluye amenazas directas a su integridad física y profesional.

Quiñonez, acompañado de su abogado Miguel Ángel Morales, ofreció detalles sobre el conflicto que ha escalado a niveles preocupantes.

Según el cantante, Ayala no solo ha enviado a sus escoltas para intimidarlo en eventos públicos, sino que también ha recurrido a mensajes ofensivos para hostigarlo.

"La semana pasada, en Villavicencio, cuando llegué a uno de mis conciertos, mi manager me advirtió que no me bajara del carro porque uno de los escoltas de Giovanny estaba allí y me quería agredir", relató el cantante.

Pero la situación no se limita a encuentros en persona. Quiñonez también expuso que ha recibido audios con mensajes degradantes de parte de Ayala, sobre todo cuando este se encuentra bajo los efectos del alcohol. "Giovanny cada vez que se emborracha me manda audios ofensivos y degradantes", aseguró.

Además de los incidentes físicos y verbales, Quiñonez afirmó que Ayala ha intentado dañar su carrera profesional de manera más estructurada. Uno de los ejemplos más graves que mencionó fue la cancelación de su visa para Estados Unidos.

Según Ciro, cuando estaba a punto de viajar a ese país para una gira de promoción, alguien —presuntamente vinculado a Ayala— envió una carta a la Embajada de Estados Unidos alegando que iba a trabajar sin el permiso adecuado. Como resultado, la visa le fue revocada.

La tensión entre ambos artistas, que ha ido escalando en los últimos meses, comenzó cuando Quiñonez decidió relanzar su sencillo "Regalada sales cara", una canción que originalmente había interpretado en dueto con Giovanny Ayala.

A partir de ese momento, las diferencias entre ellos se agudizaron, llevando al punto de una demanda legal.

La gravedad de las acusaciones ha llevado a Ciro Quiñonez a tomar acciones legales. A pesar de los intentos de mantener la calma y lidiar con las provocaciones de manera pacífica, el cantante ha dejado claro que teme por su seguridad.

"Me dice 'te voy a matar, te quiero acabar, vamos a acabarnos'. Entonces yo le pregunto, ¿no puede buscarme un día menos complicado, como un lunes? ¿Por qué tiene que amenazarme justo cuando estoy por subirme al escenario?", concluyó.

Con audios que, según él, respaldan sus afirmaciones, Quiñonez parece decidido a defender su carrera y su integridad ante lo que considera una campaña de acoso liderada por su antiguo amigo y colega musical.

