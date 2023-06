La presentadora y empresaria Cristina Hurtado recibió fuertes críticas a través de las redes sociales luego de publicar una foto “encuerada”, según le comentaron varias usuarias.

La modelo ha logrado mantenerse en forma a pesar de tener tres hijos y de que uno de ellos sea apenas un bebé. En redes sociales es común verla mostrando su escultural y envidiable cuerpo, es por ello que con frecuencia publica sus rutinas de ejercicios, sin embargo, hay algunas personas a las que no les hace gracia sus publicaciones “mostrando de más”.

“Déjese de estar encuerando usted es demasiado bella no necesita de eso”, “eres muy linda Cris, pero por qué sales encuerada, debes respetarte y a tus hijos y esposo, no tienes necesidad de eso”, “usted es muy bonita, pero salir en ropa interior teniendo 3 hijos, qué triste”, “la que no mostraba y criticaba y a hora muestra hasta lo que no tiene”, “yo no sé cuál es la necesidad de estarse empelotando si usted tiene marido, las que se empelotan son las que venden”, son solo algunos de los negativos comentarios que se leen en la publicación que ya cuenta con más de 1.500 comentarios.

Esto teniendo en cuenta que la mujer es la esposa de José Narváez , también actor y presentador, a quien conoció en un reality hace ya cerca de 20 años y con quien recientemente tuvo a su tercer hijo. La pareja se consolida como una de las más queridas y estables de la farándula colombiana.

Vale la pena resaltar que dichos comentarios generaron polémica por lo que son muchas más las personas que la defienden, escriben a favor suyo y les responden a estas personas que con esos comentarios solo demuestran su envidia y frustración por no tener un cuerpo y una familia como la de la presentadora.

Otros han comentado que ella puede vestirse y mostrar lo que quiera y mas aun teniendo en cuenta que tiene una empresa de venta de ropa interior.

Hasta el momento ni la paisa, ni su pareja se han pronunciado respecto a la polémica

