Dayana Jaimes habla de sucesos paranormales con “espíritu” de Martín Elías

Dayana Jaimes, viuda del cantante de vallenato Martín Elías, dejó al descubierto algunas cosas de su privacidad en una reciente interacción con sus seguidores en redes sociales.

En una sincera sesión de preguntas y respuestas, Jaimes abordó temas profundos como su vida sentimental, los desafíos de la soledad y, sorprendentemente, sus pensamientos sobre posibles encuentros paranormales con el espíritu de su difunto esposo.

Tras siete años de la trágica muerte de Martín Elías, Jaimes ha encontrado consuelo y paz en su hogar, el cual comparte con su hija Paula. Sin embargo, la idea de abrir su corazón nuevamente le genera ciertos temores.

Confesó que no quiere estar sola, pero que sabe que en algún momento llegará quien la corresponda y la haga muy feliz.

Publicidad

A pesar de estos miedos, subrayó su deseo de no quedarse sola para siempre, pidiendo a Dios por un hombre maravilloso que llegue a acompañarla a ella y a su hija.

Durante la conversación, Jaimes también reflexionó sobre su futuro sentimental. Aunque valora su independencia y ama su soledad, expresó su anhelo de encontrar una nueva pareja.

Publicidad

"La verdad, es que llega un momento en que uno ama tanto la soledad que a mí me da miedo que llegue una pareja porque yo no sé cómo me voy a sentir durmiendo con una persona 24/7 en la misma cama", explicó, mostrando su temor de lo que pueda pasar al estar tan cómoda con su espacio propio.

En cuanto a experiencias paranormales, Jaimes bromeó con sus seguidores sobre la idea de tener una interacción con el espíritu de Martín Elías.

"Ojalá yo viviera algún suceso paranormal, necesito decirle unas cuantas cosas", comentó entre risas haciendo referencia a que nunca ha tenido experiencias paranormales con Martín Elías.

La viuda del cantante también reveló que su hogar, junto con la iglesia y la casa de sus padres, son sus lugares favoritos, lugares donde ha encontrado refugio y fortaleza.

Publicidad

A pesar de no estar ilusionada con nadie en este momento, Jaimes mantiene una actitud cautelosa pero abierta al amor, prefiriendo vivir el momento y conocer a las personas antes de pensar en algo más serio.

En definitiva Dayana Jaimes continúa enfrentando los desafíos de la vida con valentía y honestidad, compartiendo sus miedos y esperanzas con sus seguidores, quienes la apoyan incondicionalmente.

Publicidad

Mira también: La gran amistad de Martín Elías y Yader Romero