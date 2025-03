El cantante Willie González habló de una dolorosa traición de colega: "Nunca agradeciste"

El legendario cantante de salsa romántica Willie González visitó el Klub de la Kalle 96.9 FM en el marco de la celebración de sus 40 años de trayectoria. Durante la entrevista, el artista puertorriqueño habló sobre sus grandes éxitos, l as traiciones que ha sufrido en la industria musical y su rol como abuelo, dejando frases contundentes que hicieron eco entre sus seguidores.

Con una carrera que ha marcado a generaciones, Willie González recordó los momentos más importantes de su trayectoria y la aceptación que su música sigue teniendo en el público. Clásicos como "No podrás escapar de mí", "Quiero morir en tu piel" y "Hazme olvidarla" continúan sonando con fuerza, consolidándolo como uno de los grandes exponentes de la salsa romántica.

"Este camino no ha sido fácil, pero todo el amor que recibo de mis fanáticos me confirma que ha valido la pena" , expresó el salsero, quien también anunció que se encuentra preparando nuevas sorpresas para su público.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista llegó cuando Manuela Cardona le preguntó si alguna vez se había sentido traicionado por sus colegas. Su respuesta fue contundente: "Siempre hay envidias".

Willie González reveló que fue traicionado por alguien a quien ayudó en su carrera. Sin mencionar nombres, el cantante confesó su decepción: "Cuando yo te ayudé, tú nunca hablaste de Willie González. Nunca agradeciste lo que hice por ti. Esa persona tomó algo que yo le di y lo usó como si fuera suyo, sin darme crédito" .

El artista también usó una frase simbólica para describir su postura ante la traición: "Si la primera bala no me mató, no voy a esperar la segunda". Con estas palabras dejó claro que, aunque perdona, no olvida, y que no está dispuesto a permitir una nueva deslealtad en su vida.

La faceta de Willie González como abuelo y reflexiones sobre la vida

Más allá de la música y las dificultades del mundo del espectáculo, Willie González también compartió su lado más personal: su rol como abuelo. "Es una etapa hermosa. Ahora veo la vida desde otra perspectiva, disfrutando cada instante con mi familia" , confesó el salsero.

En una reflexión final, el artista envió un mensaje sobre la importancia de valorar cada día: "Para ir al cielo hay un juicio final, pero nosotros estamos aquí prestados. Hoy estamos, mañana no sabemos. Cada momento es un regalo y hay que aprovecharlo al máximo" .

Con cuatro décadas de música, Willie González sigue siendo un referente de la salsa romántica. Su voz, su pasión y su autenticidad lo han mantenido en el corazón del público, y su participación en el Klub de la Kalle 96.9 FM demostró que su historia sigue escribiéndose con la misma fuerza y pasión de siempre.