El doloroso adiós del actor César Mora a su madre: "Canta eternamente"

El actor y cantante colombiano César Mora anunció en la madrugada del 7 de marzo el fallecimiento de su madre, María de Jesús Hernández, a los 95 años.

La noticia, compartida a través de sus redes sociales, generó reacciones de solidaridad y apoyo por parte de sus seguidores y amigos del medio artístico.

A través de su cuenta de Instagram, Mora publicó un emotivo mensaje en el que recordó con afecto a su madre, a quien llamaba cariñosamente ‘Mamayo’. En sus palabras, destacó la generosidad y el amor con los que ella guió su vida y la de su familia.

Publicidad

“Se nos fue la mujer más importante de nuestras vidas, doña María De Jesús Hernández. Se mudó a un barrio generoso y amable, que la merece y esperaba con ansia. Ya está cantándole ‘Si nos dejan’ a su Chepe. Aceptamos tu voluntad, papá Dios. Te rogué que la tuvieras con nosotros con salud y sin dolor, pero tú decidiste que a sus 95 años ya era suficiente y no merecía sufrir los rigores crueles de la enfermedad y los años lentos e inclementes” , expresó el actor.

En su mensaje, también hizo referencia al profundo amor y enseñanzas que su madre le dejó a lo largo de su vida. Mencionó que, a pesar de la tristeza por su partida, le queda la gratitud de haber contado con su presencia y sabiduría.

Publicidad

“Me queda la tristeza y el remordimiento de no haberte disfrutado tanto como hubieras querido y anhelado en tus últimos días, pero te vas como viviste y como nos enseñaste: amando sin reprochar y sin juzgar a nadie. Madre mía, fuiste ejemplo y maestra de generosidad, entrega y desprendimiento”, agregó Mora, recordado por su participación en producciones como Todos quieren con Marilyn, Escobar: el patrón del mal, Los Briceño y La nocturna.

La noticia ha generado una ola de mensajes de solidaridad hacia César Mora, quien atraviesa este momento de duelo recordando el legado de amor y enseñanza que su madre le dejó.

La influencia de su madre en su pasión por la música

Uno de los recuerdos que más marcaron la vida de César Mora fue la pasión de su madre por la música. En su despedida, mencionó que ella solía cantar por toda la casa y que fue su principal inspiración para desarrollar su carrera en el mundo del arte.

Publicidad

"No me cabe la menor duda de que ya viste a Celia Cruz y la invitaste a cantar ‘Songo le dio a borondongo’, una de las primeras canciones que me enseñaste. Voy a extrañar tus ganas eternas de entonar canciones y buscar la excusa para hacerlo, tu orgullo de saber que había heredado tu pasión por la música y ‘las representaciones’, como le llamabas a mi oficio de teatrero”, concluyó el artista.

Puedes ver | Juanpis, los artistas mantecosos y el arte de ser ‘guiso’ y actuar como tal