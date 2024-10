Epa Colombia desmiente propuesta de matrimonio con Karol Samantha, ¿se arrepintió?

A través de sus historias de Instagram, la polémica empresaria conocida como 'Epa Colombia' sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre su vida amorosa.

En una dinámica de preguntas, los usuarios mostraron gran interés por su situación sentimental, lo que llevó a la influencer a confirmar su reciente ruptura.

La pregunta clave vino de un seguidor curioso: “¿Te separaste?”. Sin necesidad de palabras, 'Epa Colombia' respondió con un gesto claro, moviendo el dedo índice en señal de afirmación. Así, de manera simple pero contundente, dejó en claro que su relación había llegado a su fin.

Sin embargo, la curiosidad no terminó ahí. Otros seguidores cuestionaron por qué decidió devolver el anillo a la madre de su hija, lo que generó confusión entre muchos, pues se esperaba que la pareja llegara al altar. Ante esto, la empresaria decidió explicar sus motivos y compartir su perspectiva sobre el matrimonio.

Publicidad

“¡Uy, me han hecho demasiado esta pregunta!”, comenzó diciendo. Luego, reveló que no se siente preparada para un compromiso tan serio: “¿Cómo crees que yo me voy a casar, amiga? Si no estoy segura ni de mí misma”, confesó, mostrando el difícil momento emocional que atraviesa.

En sus declaraciones, dejó en claro que, para ella, el matrimonio no es algo que deba tomarse a la ligera.

Publicidad

“Casarse es un compromiso con Dios. Es de amar, de respetar. Y cuando se acaba el respeto, pues no hay nada”, expresó, subrayando la importancia del respeto en una relación y las razones por las que decidió no continuar con los planes de boda.

Finalmente, reafirmó que ahora está soltera, haciendo una divertida referencia a la nueva canción de Shakira. “Ya te dije, amiga, que ahorita soy como Shakira”, comentó, lo que provocó algunas reacciones entre sus seguidores.

La canción a la que hace referencia la empresaria habla sobre las relaciones amorosas y el empoderamiento femenino, lo que sugiere que 'Epa Colombia' está en un proceso de autodescubrimiento y fortaleza personal.

Mira también: Epa Colombia le pidió matrimonio a Karol Samantha, luego de su ruptura