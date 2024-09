Epa Colombia se habría separado, ¿habrá demanda por custodia de la bebé?

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia , ha estado en boca de todos debido a un procedimiento quirúrgico que se realizó para mejorar su apariencia y según ella, corregir algo en su mentón. Cirugía que, en vez de traerle tranquilidad, provocó criticas que la han afectado.

En un principio la empresaria se mostró indiferente ante las burlas de los internautas, pero a medida que pasaba el tiempo comenzaba a mostrar en sus publicaciones que el tema ya la estaba cansando. Tema que, sin saberlo, sería insignificante ante lo que venía.

¿Epa Colombia terminó con Karol Samantha?

Mientras la creadora de contenido le hacía frente a las críticas, se conoció que se habría separado de su pareja sentimental, Karol Samantha, madre de su hija Daphne, con quien comparte su custodia.

A través de pantallazos de conversaciones en sus redes sociales, Epa Colombia dio a conocer las palabras que le dedicó a Karol, en lo que parece una despedida. Además de esto, subió historias indicando que no planeaba ser "mamá soltera".

En medio de las especulaciones por el futuro de su relación, también se dieron a conocer presuntos mensajes de la futbolista Diana Celis, expareja de Epa Colombia y con quien tuvo un pleito legal en el que Daneidy asegura que perdió grandes sumas de dinero.

Así mismo, en una de esas historias que preocupan a sus seguidores, la empresaria publicó: "Me pasó 1 con Diana, me pasó 2 veces, 3 veces, por favor no quiero que pase por mucho, solo quiero ser feliz", evidenciando un momento de debilidad por parte de Epa Colombia.

Mientras se confirma la noticia, muchos se preguntan si habrá una disputa por la custodia de la pequeña Daphne, ya que Karol también es madre de la menor, o si en su defecto arreglarán por las buenas, llegando a un acuerdo para que la bebé se quede con Daneidy.

