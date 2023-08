Epa Colombia se hace doloroso tratamiento en la cara: "Me la voy a quemar"

Desde hace algún tiempo Epa Colombia ha estado alejada un poco de las redes sociales, sin embargo, hace poco volvió a aparecer para contarle a sus millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, que se iba a someter a un tratamiento en su rostro para quitarse las pecas.

"Más tarde te muestro mi cara, estén pendientes, que te voy a mostrar cómo queda mi cara. Que me la voy a quemar. Me voy a hacer un ‘Morpheus’, es un peeling", dijo en sus historias algunos minutos antes de comenzar a hacerse el tratamiento.

Luego, Epa Colombia se dejó ver acostada en una camilla en un consultorio, mientras que una joven le aplicaba algunas inyecciones en su cara, que al parecer por los gestos que hacía la joven empresaria de keratinas, le dolían bastante.

"Es anestesia amiga, para empezar, qué dolor. Es que amiga no sé por qué no me gustan las pecas, obvio mi novia me ama así, pero no me gusta", escribió la joven.

Asimismo, dijo: "Llevo 2 años tratándome la piel y sí he visto el cambio. Porque, no solo me quita las pecas, me ayuda a afinar la piel para que me quede superlinda, cuando me maquillo".

Sobre el tratamiento, Epa Colombia contó que se iba a realizar en dos fases y la primera consiste en hacer que la piel se ponga firme y la segunda en limpiar y arreglar las imperfecciones para quitar las manchas, sin embargo, este último paso parece ser bastante doloroso pues se le vio algo incomoda al momento de quemarle la piel.

Al final del procedimiento, la empresaria de keratinas bogotana mostró cómo quedó su rostro, el cual se veía un poco rojo e hinchado y algunos internautas aseguraron que se parecía a "un tomate".

