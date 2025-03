Epa Colombia tuvo delicada pelea con reclusa en la cárcel: “Me tocó pararme fuerte”

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, ha compartido detalles sobre su difícil experiencia en la cárcel El Buen Pastor, donde cumple una condena de 5 años y 2 meses por los daños ocasionados a una estación de TransMilenio durante las protestas de 2019. La influenciadora reveló cómo ha tenido que adaptarse a un ambiente hostil, enfrentando problemas con otras internas y con la administración del penal.

Desde su ingreso al centro penitenciario, Daneidy Barrera ha denunciado las precarias condiciones en las que se encuentra. Uno de sus principales problemas ha sido la alimentación, asegurando que los alimentos que recibe no son de buena calidad y que esto le ha provocado una pérdida considerable de peso.

“He bajado siete kilos porque la comida está en mal estado, es imposible alimentarse bien aquí” , mencionó en una entrevista para la Revista Semana.

Otro inconveniente que tuvo que enfrentar desde el primer día fue el estado de su celda. Según su testimonio, el colchón que le asignaron estaba completamente húmedo, por las lluvias, lo que le dificultó descansar. "Debí envolverlo en cobijas para que no se pusiera más duro, porque me dolían los músculos al dormir" , explicó.

Epa Colombia ha tenido conflictos con reclusas y funcionarias

Además de las complicaciones con la infraestructura y la comida, Epa Colombia también ha tenido encontronazos con otras internas. Relató que en sus primeros días le robaron pertenencias, incluyendo artículos básicos de aseo personal. "Me quitaron hasta el papel higiénico y me tocó pararme fuerte. Si uno no se impone, lo pasan por encima" , comentó.

Pero sus desencuentros no se limitaron a las reclusas. También mencionó un problema con una funcionaria de Derechos Humanos dentro de la cárcel, quien, según su versión, la tenía vigilada constantemente y promovía sanciones en su contra. "Me hacía quedar mal con la guardia, me insultaban por su culpa. Le dije que ella no me representaba y que me dejara tranquila" , aseguró.

A pesar de los desafíos, Epa Colombia también ha encontrado apoyo en algunas internas, lo que la ha llevado a brindar ayuda económica a quienes más lo necesitan. "Pagué la fianza de una compañera que necesitaba un millón de pesos para salir. Otra necesitaba dinero para comida y se lo di. También ayudé a una madre cuyo bebé recién nacido no tenía ni cobijas ni pañales" , contó.

A pesar de las dificultades, la influenciadora trata de mantener un buen estado de ánimo y disfrutar la compañía de aquellas reclusas con las que ha forjado lazos de amistad. "Aquí hay personas muy valiosas, con un gran sentido del humor, y eso me ha ayudado a sobrellevar todo esto" , concluyó.

