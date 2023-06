Escándalo de brujería envuelve a supuesta nueva novia de James Rodríguez

Dicen que no hay que creer en brujas, pero de que las hay las hay. Por estos días y por cuenta de la supuesta relación entre James Rodríguez y la modelo venezolana Aleska Genesis salieron nuevamente a la luz unos videos que en noviembre del año pasado se hicieron virales donde ella acude a una rezandera, al parecer, para ‘atar’ a su expareja.

“Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca para ella. Que su miembro solamente se le levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir (…) Que su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Genesis Aleska Castellanos”, se escucha decir a quien catalogan como ‘la bruja’ en los videos que circulan en redes sociales.

En su momento y tras el escándalo la mujer tuvo que salir a dar declaraciones a medios para explicar el origen de los videos, inicialmente contó que, en realidad, todo se trató de una broma en la cual la acompañaban otras amigas.

“Los videos de la bruja sí son verdad... Era un momento de intimidad con mis amigas en el que estábamos haciendo una broma … Cometí un error... Fueron personas en las que confié muchísimo”, aseguró.

¡Amarre y todo!



Qué fea situación. La ex lo dejó como un zapato a Nicky Jam. Habló cosas muy íntimas 🧐



Se filtran varios videos en redes sociales dónde se observa a la expareja Aleska de Nicky Jam moviendo todas sus cartas e invocando a todos los espiritus. pic.twitter.com/XmBe5JmdrO — 🄸🅅🄾🄽🄽🄴 🄻🄰🄶🄾🦉 (@ivonnelago) November 7, 2022

Sin embargo, días después de estas declaraciones debido a la presión de las redes sociales se vio obligada a reconocer que el video era genuino y no se trataba de ninguna broma. "Cada quien es libre de creer en lo que quiera creer. Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y todo esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará en mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas”.

La hermosa modelo venezolana además de haber sido pareja del reguetonero Nicky Jam , también fue relacionada con Maluma y en este momento se especula de una posible relación con el futbolista James Rodríguez que no ha sido ni confirmada ni desmentida por ninguno de los dos.

