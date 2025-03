Esto se sabe sobre la muerte de Pamela Bach, reconocida actriz de 'Guardianes de la Bahía'

El mundo del entretenimiento se vistió de luto este 6 de marzo con la noticia del fallecimiento de Pamela Bach, reconocida actriz que dejó una huella en la televisión con su papel de Kaye Morgan en la recordada serie ‘Guardianes de la Bahía’.

A sus 62 años, la artista fue hallada sin vida en su residencia de Los Ángeles, en un hecho que aún está siendo investigado por las autoridades.

Según informó el portal TMZ, el cuerpo de Pamela Bach fue encontrado por sus propios familiares, quienes llevaban varios días sin tener contacto con ella. Ante la falta de respuesta, decidieron acudir a su domicilio, donde se toparon con una escena devastadora.

Se presume que la actriz se habría quitado la vida, aunque las autoridades no hallaron ninguna nota de despedida que esclareciera los motivos de su fallecimiento.

El hallazgo se produjo en la noche del 5 de marzo, cuando sus padres alertaron a los servicios de emergencia. Sin embargo, al llegar al lugar, los equipos médicos confirmaron que la actriz ya no presentaba signos vitales.

Pamela Bach en Guardianes de la Bahía

Pamela Bach inició su carrera en la industria cinematográfica con la película ‘Rumble Fish’ en 1983. Más adelante, en 1985, participó en la cinta de terror ‘Appointment with Fear’ y en los años siguientes consolidó su carrera con producciones como ‘Nudity Required’ (1988) y ‘Route 66’ (1998).

Su papel más recordado llegó en 1989 cuando se unió al elenco de ‘Guardianes de la Bahía’, interpretando a Kaye Morgan, la dueña de un café que se convirtió en uno de los personajes más queridos de la serie.

También tuvo apariciones en otras producciones televisivas como ‘The Young and the Restless’, ‘Sirens’ y ‘Viper’. Su última incursión en la pantalla fue en el año 2000 con las películas ‘More than Puppy Love’ y ‘Castle Rock’. En 2011, volvió a la escena pública al participar en el reality ‘Celebrity Big Brother’.

Quién era el esposo de Pamela Bach

Además de su trayectoria artística, Pamela Bach fue ampliamente conocida por su matrimonio con David Hasselhoff, con quien estuvo casada desde 1989 hasta 2006.

La pareja, que se conoció en el set de la serie ‘El Coche Fantástico’, tuvo dos hijas, Taylor y Hailey, con quienes la actriz mantenía una estrecha relación. Su separación estuvo marcada por disputas legales y una batalla por la custodia de sus hijas, que finalmente quedó a cargo del actor.

El adiós de David Hasselhoff a Pamela Bach

Tras conocerse la noticia de su muerte, David Hasselhoff expresó su pesar a través de un comunicado en el que pidió respeto para su familia en este difícil momento.

"Nuestra familia está profundamente entristecida por el reciente fallecimiento de Pamela. Agradecemos las muestras de cariño y apoyo, pero solicitamos privacidad mientras afrontamos esta pérdida" , declaró el actor.

En los últimos meses, Pamela Bach se había mostrado optimista en sus redes sociales. Incluso celebró la llegada de su nieta London, hija de Taylor, y compartió un mensaje de Año Nuevo en el que expresaba su alegría por el crecimiento de su familia.

Sin embargo, su repentino fallecimiento deja muchas preguntas sin respuesta, mientras las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos.

La industria del entretenimiento y sus seguidores lamentan profundamente la partida de Pamela Bach, recordando su talento, carisma y el legado que dejó en la pantalla.