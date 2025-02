Muerte de Karl Cochran, exintegrante de Kiss, fue producto de grave accidente

El mundo del rock está de luto tras el fallecimiento de Karl Cochran, reconocido guitarrista y colaborador de la icónica banda Kiss. Cochran, de 61 años, perdió la vida el pasado 19 de febrero en un accidente de tránsito ocurrido en Bridgewater, Nueva Jersey.

Según los reportes, el músico viajaba como pasajero en un automóvil conducido por su madre, Arna Cochran, de 90 años, cuando el vehículo, un Subaru Legacy 2015, impactó violentamente contra un árbol en el patio delantero de su residencia.

Debido a la magnitud del choque, Karl salió expulsado del automóvil, sufriendo graves heridas que requirieron su traslado de urgencia en helicóptero al Hospital Universitario Robert Wood Johnson en New Brunswick. A pesar de los esfuerzos médicos, el guitarrista no logró sobrevivir.

Karl Cochran dejó una huella importante en la industria musical, destacándose por su trabajo con Kiss y otros proyectos de rock. Fue coautor de la canción Into the Void, incluida en el álbum Psycho Circus (1998), y tuvo una estrecha relación con Ace Frehley, histórico guitarrista de la banda. Además, Cochran formó parte de The Eric Singer Project, liderado por el baterista de Kiss, Eric Singer.

Su talento lo llevó a compartir escenario con grandes figuras del rock, consolidándose como un músico versátil y respetado en el género. Sin embargo, su carrera se vio interrumpida en 2014 tras sufrir un derrame cerebral que afectó significativamente su salud. A pesar de las dificultades, Cochran continuó su lucha por la recuperación y nunca dejó de inspirar a sus seguidores.

Así fue la despedida de Kiss a Karl Cochran

Tras la trágica noticia, la banda Kiss rindió homenaje a Karl Cochran a través de sus redes sociales, recordándolo como un músico excepcional y un amigo entrañable. En un emotivo mensaje, la agrupación expresó su tristeza por la pérdida y destacó su incansable espíritu de lucha.

“Nuestro querido amigo Karl Cochran falleció en un accidente automovilístico el 19 de febrero. Karl era un extraordinario vocalista y guitarrista que, a pesar de haber sufrido un derrame cerebral masivo, nunca dejó de luchar..."

"...Fue amado por nuestros fans de todo el mundo a través de sus apariciones y fue una inspiración constante en nuestros KISS Kruises. Nuestro más sentido pésame a su familia” , escribió la banda en su despedida.

Asimismo, el cantante Joe Lynn Turner, quien también trabajó con Cochran, expresó su dolor por la pérdida de su amigo: “Para mí, he perdido a un hermano, un amigo y un compañero. Siempre recordaré y celebraré con amor el tiempo que compartí con su increíble carácter y espíritu ilimitado” .

El legado de Karl Cochran perdurará en la historia del rock, recordado por su talento, su pasión por la música y la huella imborrable que dejó en quienes lo conocieron.