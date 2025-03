Así fue la muerte de reconocido cantante de salsa tras accidente entre camioneta y un bus

El reconocido cantante, compositor y productor cubano Paulo Fernández Gallo, más conocido como Paulito FG, falleció el pasado sábado 1 de marzo en un trágico accidente de tránsito en La Habana.

La noticia causó conmoción en la comunidad musical y entre sus seguidores, quienes lamentan la pérdida de una de las voces más icónicas de la salsa y la timba cubana.

La noticia del deceso del artista de 63 años fue confirmada por el también músico cubano Alexander Abreu, líder de Havana D' Primera, quien compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Acaba de fallecer Paulito FG. La vida no me va a alcanzar para agradecerte. Fuiste y serás el motor impulsor de todo lo que he hecho en mi vida. Ve con Dios y descansa en paz".

La noticia se propagó rápidamente en plataformas digitales y medios estatales, generando una ola de mensajes de despedida y tributo. Incluso el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se pronunció al respecto, destacando su legado y enviando condolencias a sus familiares y amigos.

Así fue el accidente donde murió Paulito FG

Según reportes preliminares, el siniestro ocurrió en la intersección de una importante calle en La Habana, capital de Cuba. Paulito FG se desplazaba en un vehículo particular cuando colisionó con un bus de la empresa Transtur, dedicada al transporte turístico.

El impacto fue de gran magnitud, dejando al artista gravemente herido. A pesar de que fue trasladado de urgencia al Hospital Calixto García en estado crítico, los médicos no lograron salvar su vida.

Legado musical de Paulito FG

Paulito FG nació en La Habana en 1962 y desde joven mostró una gran pasión por la música. Se consolidó como uno de los exponentes más importantes de la salsa y la timba cubana, formando su propia agrupación, "Paulito FG y su Élite".

Su talento lo llevó a fusionar la salsa con otros géneros como el jazz, el funk y el pop, lo que le permitió conquistar a un público amplio y diversificado. Entre sus temas más recordados están "Te deseo suerte", "Solo tú y yo", "Ahora vivo mejor" e "Ilusión".

Con una carrera que marcó generaciones, Paulito FG deja un gran legado en la música tropical. Se espera que las autoridades avancen en la investigación para conocer con exactitud las causas de este accidente, si se trató de imprudencia, exceso de velocidad o alguna falla mecánica.