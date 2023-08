Famosa supermodelo Bella Hadid sufre la enfermedad de Lyme: “Años de sufrimiento invisible"

Bella Hadid es una de las modelos más reconocidas a nivel mundial, tanto por su belleza como por su vida personal, de la que decidió no hablar en los últimos meses luego de recaer por la enfermedad que padece desde hace tiempo.

“Casi 15 años de sufrimiento invisible”, fueron las desgarradoras palabras de la supermodelo Bella Hadid al publicar una serie de fotografías en las que mostró parte de su proceso luchando contra la enfermedad de Lyme, que le fue diagnosticada en 2012.

Esta dura enfermedad, provocada por la picadura de una garrapata infectada, ataca al sistema inmune, produce cansancio, fiebre, dolor de cabeza, rigidez en articulaciones y dolores musculares. En general, debilita todo el cuerpo.

Hadid había estado apartada de las principales pasarelas de moda y de los eventos más comentados de la temporada, por lo que muchos de sus seguidores empezaron a especular sobre un supuesto consumo de drogas y un tratamiento. Tras días de estar ausente, a través de sus redes sociales compartió la verdadera razón de su silencio.

En las fotografías, que ya son tendencia en redes sociales, la hermosa mujer mostró cómo ha sido enfrentarse nuevamente a la enfermedad que la golpeó en su adolescencia: “La pequeña yo que sufrió estaría tan orgullosa de mi yo adulta por no renunciar a mí misma”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Vivir en este estado, empeorar con el tiempo y el trabajo mientras trataba de enorgullecerme a mí, a mi familia y a las personas que me apoyan, me había afectado de una manera que realmente no puedo explicar. Estar tan triste y enferma con la mayor cantidad de bendiciones/privilegios/oportunidades/amor a mi alrededor fue posiblemente la cosa más confusa de la historia”, añadió en su mensaje.

En la misma publicación, Hadid aclaró varios puntos tras los varios rumores que surgieron. Lo más importante, según expresó, es que está y “no tienen que preocuparse”. Segundo, que, a pesar de sufrir y aguantar el dolor que esta enfermedad le causa, “no cambiaría nada por nada del mundo”.

“Si tuviera que pasar por todo esto nuevamente, para llegar aquí, a este momento exacto en el que estoy ahora, con todos ustedes, finalmente saludable, lo haría todo de nuevo. Me hizo quien soy hoy”, manifestó.

“Tengo tanta gratitud y perspectiva sobre la vida, estos más de 100 días de Lyme, enfermedad crónica, tratamiento de coinfecciones, casi 15 años de sufrimiento invisible, todo valió la pena si puedo, si Dios quiere, tener una vida de repartiendo amor de una copa llena, y siendo capaz de ser verdaderamente yo mismo, por primera vez en la historia”, agregó.

