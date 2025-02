Grammy 2025: significado y precio del castillo que Jaden Smith llevaba en la cabeza

Jaden Smith sorprendió en la alfombra roja de los premios Grammy 2025 al aparecer con un atuendo que, aunque elegante, quedó en segundo plano ante el peculiar accesorio que llevó en su cabeza. El hijo de Will Smith, conocido por su estilo irreverente y su gusto por desafiar las normas de la moda , desfiló con un enorme castillo negro de cartón, una elección que no pasó desapercibida en redes sociales.

El accesorio, diseñado por la firma Abodi Transylvania, es una pieza de varios niveles que rinde homenaje a la historia y el misterio de Transilvania. Su inspiración proviene de la controvertida familia Báthory, célebre por su oscuro legado y sus supuestos rituales sanguinarios. Además de su llamativo diseño, el sombrero tiene un alto valor en el mercado: 4.500 euros, lo que equivale a casi 20 millones de pesos colombianos.

Desde su llegada a la alfombra roja, las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, muchos calificaron el atuendo como ridículo, señalando que el cantante y actor estadounidense siempre ha llevado su estilo a extremos poco convencionales . Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones en las que ha sido fuertemente criticado por usar ropa femenina o desafiar los estereotipos de género, esta vez su elección parecía tener un significado más profundo.

¿Qué significa el castillo negro en su cabeza?

El diseño del castillo negro no solo es un guiño a la historia gótica de Transilvania, sino también una representación del misterio y el poder. La casa Abodi ha destacado en otras ocasiones por piezas que mezclan moda y simbolismo , y este accesorio en particular parece encajar perfectamente con la personalidad de Jaden Smith, quien ha construido una imagen de vanguardia y provocación en la industria del entretenimiento.

Más allá de las críticas, el hijo de Will Smith ha demostrado que su estilo sigue siendo una declaración de identidad y expresión. Aunque no se pronunció públicamente sobre el significado exacto de su elección, su presencia en los Grammy 2025 dejó claro que su intención no era pasar desapercibido. Mientras algunos lo ven como un exceso, otros lo interpretan como una forma de arte dentro de la moda.

Sin importar las opiniones divididas, Jaden Smith sigue fiel a su esencia, consolidando su lugar como una de las figuras más singulares del espectáculo y recordando que en la moda, como en el arte, no hay reglas absolutas.

Jaden Smith poses for photos at the #GRAMMYs . pic.twitter.com/bSYqcsmaWB — Variety (@Variety) February 2, 2025

