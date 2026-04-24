Hermano de Carlos Vives destapa verdad sobre 'problema' que comparten: "5 años sin verse"

Si creías que lo sabías todo sobre la dinastía Vives, prepárate porque Guillermo Vives pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y soltó perlitas que te van a dejar frío.

Tú, que siempre los viste como el dúo dinámico en Gaira, tienes que saber que las cosas han dado un giro de 180 grados.

Guille se sentó con los locutores de La Kalle y, con esa frescura que lo caracteriza a sus 63 años —aunque parezca de 40—, reveló qué es lo que realmente pasa con su hermano Carlos.



Lo primero que tienes que saber es que hay un "problema" que, según Guille, padecen todos los Vives. No es nada oscuro, pero sí muy particular: la distracción extrema.



Durante la charla en el medio citado, Guille confirmó que heredaron una tendencia a "irse por las ramas" o perder el hilo, algo que él mismo atribuye al TDH.

"Yo creo que sí se heredó eso". Incluso bromeó sobre cómo Carlos, en las entrevistas, empieza hablando de una cosa y termina en otra galaxia: "Empezaba a hablar y se iba, se iba... Yo, ¿qué fue lo que me preguntaste?".

Pero vamos a lo que te trajo aquí: ¿Cómo está la relación con el "Patrón"? Guille no se anduvo con rodeos, aunque el dato te va a sorprender.

Si esperabas verlos cenando juntos todos los domingos, te cuento que la realidad es otra. Cuando le preguntaron hace cuánto no comparten o cuándo fue la última vez que hablaron, la respuesta fue contundente:

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"Yo creo que la última vez que nos vimos fue en el entierro de mi papá en Santa Marta". Esto ocurrió en 2021, lo que significa que llevan más de tres años sin verse las caras físicamente.

A pesar de este distanciamiento, Guille asegura que la relación está "chévere" y que no hay dramas activos, simplemente que él se ha volcado totalmente a su papel de padre entregado con sus hijos de 7 años. Incluso soltó que Carlos está pendiente de sus sobrinos: "Sí, les envía [regalitos]. Se acuerda de su sobrinita".

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La entrevista en La Kalle también sirvió para desempolvar anécdotas de cuando compartían cuarto en Santa Marta. Y prepárate, porque esta es la parte que no verás en los libros de historia:

"Carlos se me pasaba la cama, se orinaba en la cama y después se pasaba a su cama y el que quedaba que se orinaba era yo". Guille recuerda entre risas que vivía "de miada en miada", una confesión que dejó a todos en el estudio atacados de la risa.

Pero no todo es pasado. Tú tienes que escuchar su nuevo proyecto: “A mi manera”.

Tras su salida de Gaira —un tema del que dice tener un "desprendimiento total"—, Guille regresa a la música con ocho temas que son una deuda consigo mismo. "Era una deuda que tenía conmigo". El disco incluye clásicos vallenatos bolereados y un tema inédito llamado "Callejón".

Guille también confesó en El Klub de La Kalle que su vida cambió radicalmente desde que es padre. Hizo una promesa drástica por la salud de sus hijos: dejar cualquier exceso del pasado.

"Fue una de las promesas que hice cuando tuve los hijos... 'Por favor, tráeme los sanos, salvos y esto y corto todo'". Hoy, se dedica a agradecer todas las noches con ellos y a vivir una vida enfocada en la familia y sus nuevos ritmos caribeños.

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Mira la entrevista completa aquí: