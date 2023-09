Integrante de RBD revela que está presentando problemas de salud: ¿Podría perjudicarse el tour?

El regreso a los escenarios de la icónica agrupación mexicana RBD ha sido sin precedentes. A través de las redes sociales de sus integrantes, y también por medio de diferentes medios de comunicación internacionales, todos hemos sido testigos que 15 años de ausencia en el mundo del espectáculo, no han significado nada para sus fans, pues en los conciertos han cantado a todo pulmón sus canciones de principio a fin.

Cuando se anunció su regreso, los 5 integrantes de la banda prometieron que sería un show inolvidable y hasta el momento así ha sido. Sin embargo, lograrlo no sólo les ha costado poner en pausa sus proyectos personales, sino también enfrentarse en el día a día de esta jornada maratónica a algunos problemas de salud.

Tal ha sido el caso de Christopher Uckermann, quien en las últimas horas, le comunicó a todos sus seguidores que no se ha estado sintiendo bien, debido a que una situación salud, con la que lucha hace un tiempo, ha vuelto a manifestarse.

Se trata de su tiroides, la cual se le ha vuelto a inflamar, generándole malestares en los conciertos que hasta el momento han llevado a cabo.

"Les comparto que hoy me he sentido mal físicamente, pero mi cariño hacia ustedes ¡es más fuerte! Les prometo dar lo mejor que hoy pueda de mí" escribió en su cuenta de Instagram el artista que en la serie 'Rebelde' interpretaba a 'Diego Bustamante'.

Además compartió un video en el que dio más detalles de su estado actual de salud: "He tenido unas cuestiones de tiroides tiempo atrás y debido a que casi no he dormido, por juntas y por estar trabajando en el tour, se puso un poco rudo en cuestión de la tiroides, se me inflamó un poco y eso se sentía como una presión, entonces me daban como náuseas todo el día porque la garganta la tengo inflamada".

Además añadió: "Esta es la verdadera historia de los artistas, no todo lo que brilla es oro, pero es duro, un tour es duro, andas de arriba para abajo, a veces no dormimos (…) Esto es lo real en un tour".