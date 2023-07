Jessica Cediel celebró el 4 de julio con pequeño vestido de baño; le apretaba las pompis

Jessica Cediel es una actriz, modelo y presentadora colombiana que se ha destacado por su talento y su gran belleza, siendo considerada por muchos, como una de las mujeres que representa la belleza del país. Aunque hace poco, compartió que se volvió a poner un vestido de baño que no utilizaba desde hace 8 años y le quedó de una forma sorprendente.

El pasado 4 de julio, mientras se encontraba en la celebración de la independencia de Estados Unidos, confesó que tuvo una invitación por sus amigos, quienes le proponían asistir a un almuerzo, por tal razón decidió reutilizar su diminuto vestido de baño el cual tenía un estampado de la bandera del país, a pesar de que hace un largo tiempo no le había dado uso.

Admitió que el traje tenía un gran significado emocional para ella, debido a que en el 2015 lo había utilizado en Miami para hacer una importante sesión de fotos mientras hacía su carrera de modelo. Frente a esto, decidió realizar un video comentando su anécdota a través de su cuenta oficial de Instagram @jessicacedielnet, en la que confesó que le quedaba apretado en el hombro y en la zona de sus glúteos.

Sin embargo, estaba dispuesta a utilizarlo para conmemorar la importante fecha y volverlo a guardar en su closet, puesto que sin duda alguna la prenda no iba a salir de su closet; frente a esto, muchas personas han criticado fuertemente a la artista, comentando que no le pertenece celebrar este tipo de festejos al no pertenecer a dicho país.

Aunque otros la han defendido, comentando que la mujer puede agradecer al país en el que ha vivido por largos años y le ha brindado una buena oportunidad de vida y empleo.

