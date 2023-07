Esperanza Gómez se separa de uno de sus esposos; revela si del colombiano o del 'gringo'

Esperanza Gómez sorprendió a sus miles de seguidores al confirmar que se separa de uno de sus dos maridos; según reveló la actriz, la radical decisión fue tomada luego de que ella le pillara una infidelidad al hombre y hasta le jurara por la mamá no haberlo hecho.

Al parecer, la situación le ha traído momentos tristes, pues en algunas de sus publicaciones ha revelado algunos detalles; sin embargo, fue hasta hace pocos días que confesó la ruptura en una entrevista con la española Eva Rey.

Vale la pena mencionar que la actriz de 43 años lleva mucho tiempo en dos relaciones amorosas en mutuo acuerdo; una con un colombiano y otra con un estadounidense; sin embargo, habría llegado el fin para el 'gringo', luego de que Gómez lo pillara siéndole infiel. Y aunque parece que le perdonó varias, esta vez reveló que la decisión no tiene vuelta para atrás.

"En el primer mes cuando estábamos juntos, y a pesar de que le permití tener sexo con permiso, un día me dijo que iba para el banco y se fue a tener relaciones con una mujer en un motel y yo me di cuenta. Cuando yo le mostré las pruebas, él no sabía qué decir", contó Esperanza Gómez a Eva Rey.

Y agregó: “juró por su mamá mirándome a los ojos”.

La también empresaria confesó que aunque él la ha buscado para arreglar las cosas, la decisión está tomada y bastan solo unos trámites para que la separación sea una realidad. Al respecto, el colombiano, con quien lleva 17 años de relación, parece estar dichoso, pues, por el momento, será el único en el corazón de la caldense.

