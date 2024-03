Kaleth Morales se le apareció a uno de sus hijos: "Yo lo saludaba"

Samuel Miguel Morales hace parte de la dinastía vallenata de los Morales; hijo de Kaleth Morales y nieto del legendario artista vallenato, Miguel Morales, confesó durante una entrevista que su padre se le aparecía en forma de espíritu cuando él era un niño.

Cabe recordar que kaleth Morales fue considerado como el artista de la nueva ola del vallenato, con grandes éxitos en su corta carrera musical como ‘Todo de cabeza’ ‘Vivo en el limbo’, ‘Ella es mi todo’ y muchas otras canciones que alcanzó a dejar en su repertorio musical antes de que falleciera en un accidente automovilístico en 2005 en una carretera que conduce de Cartagena a Valledupar.

“No sé si tú crees en esto, pero, cuando yo era pequeño; estas son historias que nunca he contado en cámara, que tenía como tres o cuatro años, dice mi familia materna que yo veía a mi papá”, relató el joven. Además agregó que su mamá le contaba que cuando él era un niño salía corriendo a buscarla para contarle que había visto la espíritu de su papa que lo saludaba.

“Nosotros somos guajiros y para ella eso era fuerte. Eso pasó como dos o tres días. Me contó mi mamá, que mi papá llegaba allá a la casa y que yo lo saludaba y lo veía. Yo le dije eso porque yo sí lo estaba viendo. Nunca he soñado con él, pero acercamientos en cuanto a lo espiritual ha sido ese, que me contó mi familia”, confesó.

Actualmente, el joven artista le sigue los pasos a su padre, pues hace algunos años tomó la decisión de dedicarse a la música y continuar con la herencia musical que Kaleth le dejó y también por su puesto la de su abuelo Miguel Morales.

En la redes sociales miles de seguidores aplauden su decisión de continuar con el legado de los Morales diciéndole que tiene un gran talento y que debe continuar. “Hay un papá orgulloso en el cielo y recuerda tu papá también fue irreverente por eso llego hacer el papá de la nueva ola”, “Tiene que estar Kaleth bien feliz allá en los cielos, haciéndole el coro a su pelao”, “Por un instante cerré los ojos y me pareció escuchar al rey”. Son algunos de los comentarios.

Su lanzamiento musical más reciente fue en agosto de 2023 con el estreno de su sencillo titulado ‘El gusto’ junto a su acordeonero Yin López. Son muchas las expectativas que tiene sus seguidores con respecto a la carrera musical del joven artista.

