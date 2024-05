La arriesgada imagen con que Ana del Castillo confirma romance con su acordeonero

La vibrante trayectoria de Ana del Castillo en el mundo de la música vallenatano solo está marcada por su talento vocal y carisma en el escenario, sino también por los enredos del corazón que han mantenido en vilo a sus seguidores.

En una reciente y controvertida aparición en los Upar Awards, la artista no solo deslumbró con su deslumbrante presencia, sino que también hizo una revelación que dejó a más de uno boquiabierto, donde confirmó públicamente su relación amorosa con su acordeonero, Chide García.

Mientras la industria musical se deleita con la fusión de estilos en su más reciente colaboración con la reconocida Paola Jara en 'En teoría', Ana del Castillo sorprendió al mundo al revelar que su vida personal también está en sintonía con nuevos ritmos.

"Vamos muy bien y se está dando con fuerza. Se porta bien, es juicioso y hasta el momento no me he enterado de nada malo", confesó la cantante sobre su noviazgo durante una entrevista.

Para muchos, esta confirmación no fue una sorpresa total, ya que desde hace meses circulaban rumores sobre un posible romance entre ambos artistas. Sin embargo, la pareja optó por mantener en privado los detalles de su relación, hasta ahora.

Aunque la noticia eclipsó en parte la atención que suele generar la artista con sus excéntricas elecciones de vestuario, Chide García también tuvo su momento de protagonismo al compartir su felicidad por poder mostrar abiertamente su relación con Ana del Castillo, compartiendo imágenes al lado de la cantante donde confiesa su gusto por ella.

Esta revelación no solo marca un nuevo capítulo en la vida personal de Ana del Castillo, sino que también agrega un matiz emocional a su creciente éxito profesional. Con una serie de presentaciones programadas en Estados Unidos y colaboraciones musicales que despiertan opiniones encontradas entre sus seguidores, la artista continúa expandiendo su horizonte artístico mientras navega las complejidades del amor en la esfera pública.

Captura de pantalla, Ana del Castillo con su nuevo amor Foto: Instagram @chide.garcia

