Luisa Fernanda W aparece en redes con más panza de lo común; ¿espera su tercer hijo con Pipe bueno?

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son una de las parejas más estables de la farándula colombiana. Sus redes sociales están en constante crecimiento con millones de seguidores que están siempre muy atentos a todo lo que hacen juntos e individualmente. ¡La verdad es que cualquier cosa que hagan se convierte en tendencia!

La pareja de famosos es recurrente en los medios de entretenimiento, especialmente después de la llegada de sus dos hijos, Máximo y Domenic. Aunque han cosechado éxitos notables tanto en lo económico como en lo profesional y personal, lo que sí llama la atención es que, aunque han sido victoriosos en todo sentido, aún no han dado el paso al altar, por lo que esa se ha convertido en la pregunta del millón de sus admiradores.

Recientemente, la influenciadora paisa confesó que todos los días le hacen preguntas sobre si se viene o no se viene el tercer retoño. Esta inquietud ha generado gran expectativa y se mantiene como tema de conversación entre sus seguidores para quienes sería el triple de emoción.

Justamente esta semana esta duda se incrementó como resultado de que en los diversos contenidos que comparte últimamente aparece con su cara más hinchada y con más barriga de lo común, razón por la cual se comienza a especular si estaría de nuevo embarazada.

¿Qué dice Luisa Fernanda al respecto?

Dichas especulaciones hechas por sus seguidores, y uno que otro hater, hizo que la empresaria digital hablara al respecto en sus redes y que, de frente y sin tapujos, como comúnmente lo hace despejara las dudas desde la pantalla de su celular.

“Eso es súper incómodo. ¿Por qué siempre hacen comentarios así, tan como que… no entiendo?”, Se preguntó Luisa Fernanda en un video que subió a sus redes mientras se encontraba haciendo una de sus famosas rutinas de ejercicios.

“Dios mío, o sea, en serio la gente cree que uno se quiere llenar de bebés. Si es la voluntad de Dios, perfecto, pero si no, yo estoy perfecta con dos hijos, no quiero por ahora buscar un tercer bebé”, indicó.

De inmediato para despejar las dudas afirmó que la hinchazón de su cara y panza no se debía a un embarazo sino a que estaba en los días de su periodo, comentando que era de las mujeres que en “esos días” subían de peso por los cambios hormonales que este proceso genera.

“Yo no sé, pero cuando estoy en mis días retengo demasiados líquidos y me subo como tres kilos…pero no significa que esté embarazada”, aclarando para todos sus seguidores esa duda.

Comentó que siempre se hinchaba y, aprovechando el tema, le preguntó a sus seguidoras si también les pasaba o si era solo a ella y a las mujeres que la rodeaban.

