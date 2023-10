Manuel Turizo abandona concierto en Estados Unidos; no le gusto que grabaran

Durante un emocionante concierto en Nueva Jersey, el reconocido cantante de reguetón y bachata, Manuel Turizo , de 23 años, sorprendió a su audiencia al mostrar su descontento con los fanáticos que insistían en grabar el espectáculo con sus teléfonos celulares.

En un video que circuló en redes sociales, se observa cómo Turizo interrumpe su actuación para pedir a la multitud que guarde sus dispositivos móviles y se sumerja completamente en la experiencia del concierto. Con un tono de fastidio, exclamó: "Esta canción... ¡Guarden esos celulares y disfrútensela aquí! ¡Guarde todo el mundo su celular!".

Ante la persistencia de algunos asistentes que continuaron grabando, el artista lanzó una advertencia más seria: "La cantamos si guardan esa carajada o si no no cantamos y me voy ya de aquí". Incluso se dirigió específicamente a uno de los fanáticos: "Hey, pana, si no guardas el celular nos vamos ya mismo".

Cuando el fanático no respondió, Manuel Turizo sorprendió a la audiencia al hacer una venia, dejar el micrófono en el suelo y retirarse del escenario, abandonando la presentación.

El episodio provocó una variedad de reacciones en las redes sociales. Algunos usuarios expresaron su apoyo al cantante, elogiando su deseo de que la audiencia disfrutara del espectáculo en lugar de concentrarse en grabar. Otros, sin embargo, opinaron que la reacción de Turizo fue exagerada y que la gente tiene derecho a disfrutar de los conciertos como prefieran.

El incidente plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la necesidad de los artistas de conectar con su audiencia y el deseo de los fanáticos de capturar recuerdos de los eventos en sus dispositivos móviles. La discusión sobre la privacidad y la experiencia en vivo en la era de la tecnología sigue siendo un tema candente en la industria de la música.

