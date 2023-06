‘Marce La Recicladora’ se ha convertido en una gran influencer que ha apoyado el cuidado del medio ambiente y sobre todo, ha cumplido sueños de quienes se han dedicado a hacer una labor tan importante como reciclar.

Por tal razón, uno de sus propósitos se convirtió en llevar a un grupo de personas a que conocieran las playas colombianas como recompensa a su empeño por cuidar el planeta a través de su trabajo.

Sin embargo, se presentó un evento desafortunado mientras se encontraba en Santa Marta, puesto que mientras ingresaba a su hotel sola, un hombre la sorprendió por sus espaldas halándola fuertemente del brazo y le robó su mochila que contenía su material de trabajo.

“Lastimosamente, el hotel no fue tan solidario y a pesar de que fue dentro del mismo, no quisieron asumir nada de responsabilidad; la Policía hizo ronda anoche, pero no encontraron al ladrón. Afortunadamente, no me apuñaló ni nada, pero cuando me haló, me lastimó mucho el brazo y ahorita, me duele mucho moverlo”, comentó la recicladora a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Allí subió el video de las cámaras del hotel confesando que había perdido su agenda, teléfonos, un parlante y micrófono; aunque confesó que esto la desanimó un poco, siguió con su hermosa labor de cumplir sueños a personas, por lo que motivó a sus seguidores a que vivieran la experiencia junto a ella a través de algunos videos que había alcanzado a tomar.

Por tal razón, tuvo una gran cantidad de comentarios que la motivaron a seguir con su propósito, pues después vendría una recompensa gigantesca, gracias a sus labores que han servido y motivado para cuidar lo más sagrado que cualquiera puede tener, la naturaleza.

