María Cecilia reveló que otra actriz le hizo brujería: "Le hicieron un trabajo muy fuerte"

María Cecilia Botero, la icónica actriz y presentadora colombiana, sorprendió recientemente con una revelación impactante sobre su pasado: una colega cercana intentó perjudicarla a través de la brujería. En una entrevista con Rafael Poveda en el podcast Más allá del silencio, la actriz compartió detalles sobre este oscuro episodio que casi le cuesta la vida.

La actriz nació el 13 de mayo de 1955 en Medellín, ha sido una figura destacada en la televisión colombiana, participando en producciones como "Caballo Viejo" y "La Vorágine". Sin embargo, detrás de su éxito en el teatro y la televisión, se escondía una experiencia aterradora que marcó su vida en 1992, poco después de la muerte de su esposo.

En la entrevista, la actriz comentó que, aunque siempre fue escéptica respecto a temas esotéricos, los sucesos extraños que comenzaron a afectarla la llevaron a reconsiderar su postura.

Yo no creía que había gente tan mala, tan dañada, que realmente hiciera cosas horribles para hacerle daño a uno, pero me pasó y tuve que creer María Cecilia Botero

Publicidad

María Cecilia Botero tuvo que enfrentar problemas de salud y otros eventos desafortunados

A partir de la pérdida de su esposo David Stivelberg en el año 1992, María Cecilia Botero comenzó a vivir una serie de eventos desafortunados en su vida profesional. Escenografías dañadas, luces cayendo inesperadamente y problemas de salud que la obligaron a suspender presentaciones fueron algunos de los infortunios que enfrentó.

Publicidad

La actriz relató que, durante la puesta en escena de Peter Pan, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente, obligándola a detener su carrera por un tiempo.

"Me empezaron a pasar cosas raras... estrené Peter Pan y me empieza a ir muy bien, pero luego empiezo a enfermarme. Me tocó suspender la temporada", recordó la actriz. Su recuperación fue lenta y dolorosa, al punto de que temió por su vida.

La mujer contó que nunca había tenido problemas intestinales y que como tenía un umbral alto del dolor aguantó mucho y de repente ya estaba en urgencias "oí a alguien que yo conocía yo tengo lo mismo de María C., pero la diferencia es que yo sí me voy a morir".

Dije estoy cansada si me toca pues me toca, pero en ese momento vi a Mateo mi hijo, en ese momento tenía 9 años, hace un año murió el papá y ahora yo también, no puede ser María Cecilia Botero

Así fue como María Cecilia Botero descubrió la brujería

Publicidad

El giro más inesperado en esta historia llegó cuando acompañó a su prima a una cita con una mujer que leía auras. Fue en ese momento cuando la actriz recibió la impactante noticia: "Usted está viva de milagro, a usted la querían matar, le hicieron un trabajo muy fuerte", le dijo la mujer al identificar que una colega suya había realizado un ritual de santería cubana en su contra.

María Cecilia Botero en entrevista con Rafael Poveda a través del podcast Más allá del Silencio /Foto: captura de pantalla Youtube

Botero relató con asombro que la mujer describió con precisión a la persona detrás de la brujería: "Me la describió y yo inmediatamente supe quién era. Era una persona que me tenía envidia, me tenía rabia y me quiso hacer daño".

Publicidad

Después de enterarse de quién estaba detrás de este mal, María Cecilia Botero decidió buscar ayuda. Acudió a un santero cubano que la ayudó a liberarse de las energías negativas. Su salud comenzó a mejorar cuando encontró a un médico que le practicó una cirugía clave: "Me hizo una reconstrucción de mi intestino y nunca más en la vida me volvió a doler el estómago", concluyó.

Áunque María Cecilia Botero no reveló el nombre de la mujer que presuntamente le habría hecho la brujería sí aseguró que: "Cada vez que yo me la encontraba me daba vuelta y me iba, nunca me atrevía a decirle nada... Ccómo compruebas una cosa de esas". Por último dijo que la mujer era muy distinta a ella, que permanecía rodeada de mucha rumba, mucho trago, "y ya después uno con el tiempo ata cabos de todo, pero a pesar de todo no estoy 100% segura de que haya sido ella"

Esta revelación dejó a muchos sorprendidos, mostrando que incluso las celebridades más queridas no están exentas de las envidias y los obstáculos que pueden surgir en la vida.