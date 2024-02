Megan Fox víctima de matoneo virtual por su apariencia y comentario "xenofóbico"

La famosa actriz Megan Fox es el centro de atención por estos días en redes sociales, pero en esta ocasión no es por sus habituales imágenes junto a su pareja ni por sus candentes sesiones de fotos con su amiga, Kourtney Kardashian.

Esta vez la estrella de Hollywood es blanco de críticas debido a su sorprendente transformación física, aunque siempre ha sido conocida por su envidiable figura y su rostro angelical, en esta ocasión tiene a muchos de sus seguidores preocupados después de su reciente aparición en una fiesta posterior al Super Bowl, donde se le vio en compañía de su novio Machine Gun Kelly, así como de Taylor Swift y Travis Kelce.

La artista, quien recientemente se lanzó también como escritora, es objeto de numerosas críticas por los notorios cambios físicos que ha experimentado en los últimos tiempos, lo que ha llevado a muchos a afirmar que ya no se parece en nada a la antigua imagen que todos tenían de ella.

La polémica se desató tras la viralización de dos fotos tomadas durante la fiesta posterior al Super Bowl, la apariencia de Megan Fox, de 37 años, generó controversia en las redes sociales, donde algunos afirmaron que lucía irreconocible.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar: "Tenía todo para ser la mujer más hermosa del mundo, pero decidió seguir la corriente", "Al principio pensé que era Kim Kardashian y tuve que mirar dos veces", "¿Es realmente Megan Fox? No la reconocí", fueron solo algunos de los comentarios que inundaron las plataformas digitales.

Además de cambiar el aspecto de su cabello, que ahora luce largo y de color rosado, aunque siempre ha mantenido una imagen sexy y atrevida, recientemente reveló un nuevo y enorme tatuaje en su brazo, su última imagen compartida fue la gota que llenó el vaso para muchos de sus seguidores.

Megan es señalada por comentarios 'sexistas y xenofóbicos

En medio de las críticas, Megan Fox intentó abordar la situación con humor, pero su comentario fue recibido con fuertes críticas por parte de varios internautas, quienes lo calificaron de xenofóbico.

"¡Dios mío, chicos, miren lo diferente que... no me veo!", dijo la actriz al mostrar las imágenes del after party del Super Bowl.

"Resulta que era solo una foto oscura tomada con un teléfono, donde parezco una muñeca inflable ucraniana. Cuando en realidad me veo como una de esas muñecas sexuales de silicona reales súper caras que solo se pueden conseguir en Japón" Megan Fox

Las críticas hacia su desafortunado comentario no se hicieron esperar, destacando la elección de las mujeres ucranianas como objeto de comparación y señalando la persistencia de la xenofobia en Hollywood.

A pesar de las críticas por su apariencia y su comentario, algunas personas trataron de comprender su reacción, destacando los constantes ataques a los que las mujeres están expuestas en la industria del entretenimiento.

La imagen en cuestión muestra a la actriz junto a su novio y amigos, luciendo una camiseta negra y un collar llamativo, lo que resalta su delgadez extrema y sus labios voluminosos. Este aspecto contrasta notablemente con su apariencia de años anteriores.

A los 37 años y madre de tres hijos, los cambios en la apariencia de Megan Fox podrían atribuirse a la edad, la genética y posiblemente a tratamientos estéticos.

Aunque algunos de sus seguidores la acusan de tratar de imitar a las Kardashian, específicamente a Kylie Jenner, quien también ha optado por el cabello rosa recientemente, la respuesta de la actriz no ha ayudado a mejorar las cosas, siendo calificada su observación como racista y sexista.

es realmente inviable ser mujer en este mundo de mierda, hasta para megan fox pic.twitter.com/SLTpOxnXEZ — mu (@MuriCersosimo) February 13, 2024

