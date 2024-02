Cáncer de colon: los 8 síntomas que no debes ignorar y pueden salvar tu vida

El cáncer de colon es como un polizón en tu cuerpo, un intruso que se instala sin avisar y puede causar estragos si no lo detectas a tiempo. Pero no te preocupes, ¡aquí estamos para ayudarte a identificarlo! Descubre cuáles son los síntomas que no puedes ignorar.

Primero, olvídate de la idea de que el cáncer de colon solo afecta a "viejitos". Aunque sí es más común en personas mayores de 50 años, puede aparecer a cualquier edad, así que no te confíes.

Síntomas más frecuentes en el cáncer de colon:

Cambios en el baño:



Diarrea o estreñimiento que duran más de una semana, como si tu sistema digestivo no se pusiera de acuerdo.

que duran más de una semana, como si tu sistema digestivo no se pusiera de acuerdo. Heces más delgadas o con un aspecto diferente al habitual, como si tu cuerpo estuviera tratando de enviarte un mensaje en código.

o con un aspecto diferente al habitual, como si tu cuerpo estuviera tratando de enviarte un mensaje en código. Sangre roja o marrón en las heces, que puede ser un indicio de que algo anda mal.

Dolores abdominales:



Cólicos sin fin: Dolores o calambres en el abdomen que no te dan tregua.

Dolores o calambres en el abdomen que no te dan tregua. Hinchazón persistente: Sentirte como un globo a punto de explotar, sin razón aparente.

Pérdida de peso y fatiga:



Adiós a los kilitos de más: Bajar de peso sin intentarlo, como si tu cuerpo estuviera librándose de lastre.

Bajar de peso sin intentarlo, como si tu cuerpo estuviera librándose de lastre. Cansancio sin explicación: Sentirte agotado sin motivo aparente, como si te hubieran robado la energía.

Otros síntomas:



Sensación de evacuación incompleta: Como si tuvieras que ir al baño una y otra vez, pero nunca terminas.

Como si tuvieras que ir al baño una y otra vez, pero nunca terminas. Debilidad y anemia: Sentirte débil y sin fuerzas, como si te faltara hierro.

¿Qué hacer si encuentras estos bichos?

¡No te asustes! Lo más importante es acudir al médico cuanto antes. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia en el éxito del tratamiento.

Recuerda:



Estos síntomas también pueden ser causados por otras condiciones, pero es mejor consultar con un profesional para descartar el cáncer de colon.

Las pruebas de detección temprana, como la colonoscopia, son esenciales para identificar el cáncer en etapas iniciales.

Llevar una vida saludable con una dieta balanceada, ejercicio regular y evitando el tabaco y el alcohol reduce el riesgo de desarrollar cáncer de colon.

