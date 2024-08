Novia de Maluma sorprendió con talento oculto mientras disfrutaban en su casa en el Caribe

Uno de los cantantes colombianos del género urbano más reconocido a nivel mundial es Maluma, quien ha logrado a lo largo de los años tener no solo su música, sino también negocios rentables que le permiten tener una vida de ensueño.

Luego de crear todo un imperio, el cantante paisa dio un siguiente paso en su vida al convertirse en padre con su novia Susana Gómez, descubriendo una nueva faceta a la que en múltiples ocasiones ha asegurado no estar preparado, por lo que se ha tomado el tiempo para compartir con su heredera.

Por estos días el cantante está junto a su familia en una de sus propiedades, es una isla paradisíaca en el Caribe, donde aprovecharon para surfear y pasar un día lleno de emoción. Con lo que no contaba era con que Susana se robaría toda la atención.

En un video, que se viralizó en redes sociales, se puede ver a Susana Gómez dominando las olas sobre una tabla de surf. La pareja de Maluma, a quien se le conoce por mantener un perfil bajo en cuanto a su vida pública, demostró sus habilidades en este deporte extremo, ganándose los aplausos del propio artista. “La mamá de París le mete horrible”, comentó con entusiasmo Londoño mientras la observaba surfear, dejando claro su admiración por el talento de Susana.

Publicidad

Entre risas y motivación, Maluma incluso bromeó sobre el futuro deportivo de su novia, alentándola con la frase: “Pa’ los Olímpicos”. El artista no escatimó en elogios y continuó resaltando la destreza de Susana diciendo: “Está muy dura, no hay nada que hacer”. Estas palabras no solo reflejan la admiración del cantante, sino también la complicidad y el apoyo que existe en su relación.

Aunque al final del video se ve a Susana perdiendo el equilibrio y cayendo de la tabla, la escena no hizo más que reforzar su perseverancia y entusiasmo, características que parecen ser clave en su relación con Maluma. Este tipo de momentos personales son cada vez más apreciados por los seguidores del artista, quienes disfrutan ver su lado más humano y cercano.

Publicidad

J Balvin debutará en la actuación, esta es la película en la que participará